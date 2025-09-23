Actualizado:
Mar, 23/09/2025 - 08:41
Grande de Estados Unidos le cerró la puerta a figura de Selección Colombia
La Selección Colombia femenina viene de robarse el protagonismo en la Copa América 2025, en donde el equipo comandado por Angelo Marsiglia consiguió llegar nuevamente a la gran final con una destacada participación de las jugadoras a nivel individual.
La 'tricolor ' sumó un nuevo subcampeonato, pero junto con ello también se demostró que el talento colombiano en cuanto a fútbol femenino cada vez es más fuerte, lo que ha llevado a que varias de las jugadoras se comenzaran a mover en el mercado de fichajes, tal como ocurrió con Valerin Loboa, Catalina Usme y ahora la defensora, Ángela Barón, aunque de ella aún se desconoce su futuro.
Ángela Barón se queda sin equipo en Estados Unidos
El fútbol estadounidense se sigue reformando con grandes figuras internacionales para que el nivel deportivo aumente cada temporada, razón por la cual con el pasar del tiempo se han venido reforzando con grandes figuras, en especial de la Selección Colombia, como Leicy Santos, Elexa Bahr y Ángela Barón.
Sin embargo, recientemente, se confirmó un movimiento inesperado por parte de Racing Louisville, escuadra que decidió que la defensora de la 'tricolor', Ángela Barón, no continuaría portando la camiseta del club tras su última presentación el 16 de septiembre en la NWSL.
Por el momento se desconoce cuál será el futuro de la colombiana, pero lo más probable es que pueda llegar nuevamente a Sudamérica para reforzar a algún equipo que participará en la Copa Libertadores.
We have mutually agreed to part ways with Colombian international, Ángela Barón, allowing her to pursue opportunities elsewhere.— Racing Louisville FC (@RacingLouFC) September 22, 2025
Best of luck, Ángela 🫶
👉 https://t.co/FJipEfKSxe pic.twitter.com/FCTJZeWIgQ
¿Cómo le fue a Ángela Barón en con Racing Louisville en Estados Unidos?
Barón se incorporó a Racing en agosto de 2024, firmando un contrato hasta la temporada 2026. La jugadora de 22 años solo jugó con el club en una ocasión, jugando 12 minutos como suplente contra el San Diego Wave en el último partido de la temporada 2024.
