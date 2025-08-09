Cargando contenido

Llega nuevo fichaje de la Selección Colombia a la MLS
Sáb, 09/08/2025 - 11:41

Grande de la MLS confirmó el fichaje de delantero Selección Colombia

En la MLS se confirma el fichaje de un nuevo delantero con paso por la Selección Colombia.

El mercado de fichajes se sigue moviendo de la mejor manera a nivel mundial y los futbolistas colombianos se han convertido en los principales protagonistas, en especial aquellos que han tenido paso por la Selección Colombia, tal como es el caso de Luis Díaz, Jhon Arias y Jhon Durán, quienes llegaron a las grandes ligas de Europa en el presente mercado. 

Sin embargo en la MLS también siguen dando de qué hablar, ya que en cada ventana están llegando figuras de nivel de selección nacional, tal como ha sido el caso de Lionel Messi, Luis Suárez y ahora de Alexis Manyoma, quien ya fue presentado de manera oficial por Colorado Rapids. 

Manyoma se convirtió en nuevo jugador de Colorado Rapids en la MLS 

Jugadores con paso por la Selección Colombia se han estado moviendo bastante en el mercado de fichajes, el talento colombiano está pasando por su mejor momento y en la MLS quieren reforzarse con ellos, tal como ocurrió con Alexis Manyoma, quien habría dejado el fútbol de Argentina jugando con Estudiantes de La Plata para comenzar a sumar goles en Estados Unidos.

El extremo de 22 años jugó por dos años en Estudiantes, en donde se pudo reportar con cinco goles y seis asistencias, pero llegó el momento de empezar a abrir esta cuenta goleadora con Colorado Rapids, equipo que ya hizo su presentación oficial tras varios días de negociación. 

 

Manyoma llega a Colorado en condición de préstamo por un año con opción de compra obligatoria si se llegan a cumplir los objetivos planteados para la temporada.  

¿Cómo le fue a Manyoma en Estudiantes de La Plata?

El delantero con paso por la Selección Colombia arribó al fútbol de Argentina para jugar con Estudiantes de La Plata a partir de la temporada 2023 tras su debut y paso por Internacional de Palmira en la segunda división del FPC. Su llegada al club argentino fue significativa, jugando 50 partidos, más de 2.200 minutos en los cuales se reportó con cinco tantos y seis asistencias.  

