Graves problemas para Benzema en Arabia: "le pidió a la directiva que..."

Karim Benzema ficho para esta temporada por el Al-Ittihad de Arabia, pero en el momento menos esperado, se pudo conocer que las cosas no marchan bien y que empiezan a presentarse graves problemas para el delantero.

Es importante decir que esta es una información extraoficial, pero los medios internacionales han dejado claro que no hay buena relación del delantero francés con su entrenador, por lo que las cosas empieza a dificultarse.

Todo apunta a que Nuno Espírito no está muy de acuerdo con el juego de Benzema y por eso, habría solicitado al equipo fichar a un '9' diferente, ya que quisiera no contar con el ex Real Madrid.

Asimismo, se reveló que en su momento, Karim habría solicitado tener la banda de capitán, pero el entrenador no confió y tomó la decisión de negarle la posibilidad de comandar la plantilla en la cancha.