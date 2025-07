Guardiola termina con la ilusión de volver a Barcelona: "se acabó para siempre"

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, reconoció en una entrevista a la revista GQ que si bien su etapa como futbolista y entrenador del Barcelona "fue muy bonita" considera que esta se acabó "para siempre" y que no volvería al club, ni siquiera como presidente.



"Ya se acabó. Se acabó para siempre. Fue muy bonita pero ya se acabó. ¿Volver como presidente? No, no sirvo para esto", manifestó en una conversación en la que también indicó que cuando acabe su etapa en el City tiene "más que decidido" parar por un tiempo indeterminado: "Un año, dos años, tres años, cinco, diez, quince...".

