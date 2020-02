Josep Guardiola no atraviesa su mejor momento en Manchester City y el técnico español sabe que debe encontrar respuestas en la Champions League, donde se encontrará con Real Madrid el próximo 26 de febrero para el partido de ida de la llave de octavos de final del certamen continental de clubes, en el que aspira a conseguir el título tras varios años de inversión en los que, pese a triunfar en el ámbito local, no ha logrado hacerlo a nivel europeo.

Partiendo de esto, el español habló con 'Sky Sports' y se refirió a lo que podría suceder en caso de que el equipo del norte de Inglaterra no siga avanzando en la Champions: "Si no les ganamos (al Real Madrid), puede venir el dueño y decir: 'No eres lo suficientemente bueno, voy a despedirte'". Y aunque ante esta versión el periodista se mostró algo incrédulo, el español añadió: "No lo sé. Es algo que pasa a menudo, podría pasar. O quizás él venga y diga: 'lo hemos hecho bien, ¿en qué podemos mejorar?' Esto es lo que han hecho desde que yo llegué, tratar de mejorar".

Entonces, cambiando de tema y enfocándose en su consideración como el mejor técnico del mundo, responde: "Nunca me he sentido el mejor, ni siquiera cuando gané los seis títulos seguidos y el triplete con Barcelona. Gané porque tenía jugadores extraordinarios, pero hay entrenadores fantásticos que no tiene estos jugadores y no entrenan en grandes clubes. Soy un buen entrenador, pero no el mejor. Dame un equipo que no sea el Manchester City y no ganaré".

Finalmente, se refirió a las exigencias de los técnicos de su categoría: "Estamos dando un mensaje equivocado a las nuevas generaciones, que solo cuentan los trofeos. La gente cree que si eres Guardiola o Klopp lo tienes que ganar todo cada año y eso es imposible. A veces hay adversarios y otras, simplemente no se puede ganar. Si no ganas la Champions League es un desastre y si la ganas, un éxito. Si fuera así, los más de cien años del Manchester city serían un desastre y eso no es cierto".