Guardiola apoya realizar la Copa del Mundo cada dos años

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, se posicionó a favor de organizar cada dos años la Copa del Mundo y apuntó que no hay que "criminalizar este tipo de ideas" y que Arsene Wenger ha propuesto un torneo de la más alta calidad.



El técnico español, que siempre ha puesto como un sueño dirigir a una selección nacional, ve con buenos ojos que se trate de innovar y lleguen propuestas como esta, con la que la FIFA quiere reducir los partidos clasificatorios, agruparlos en un mes y jugar la Copa del Mundo cada dos años a partir de 2028.

"Siempre me gusta que haya nuevas ideas para comentar. No hay que criminalizar estas propuestas. Los clubes y las ligas defienden su posición, la FIFA la suya y la UEFA también", dijo Guardiola en rueda de prensa.



"La Copa del Mundo es increíble, es el torneo más grande y como espectador siempre disfruto viéndolo. Si pudiera verlo cada dos años sería bueno. Estoy completamente de acuerdo con Arsene Wenger en que si no lo hace la Copa del Mundo lo hará otra competición. Lo que ha propuesto es un torneo de la más alta calidad".



Pero Guardiola también quiso hacer mención al descanso necesario de los jugadores y de cómo afecta la inclusión de más partidos y torneos.

"Durante once meses hay partidos, partidos y partidos. Antes la pretemporada eran cuatro o cinco semanas, ahora son diez días. Queremos jugar al fútbol y disfrutarlo, pero hay que reducir. Es demasiado. No digo que haya que eliminar los partidos internacionales, la Champions o la Premier, pero hay que encontrar una solución", afirmó Guardiola.