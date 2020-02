Guardiola: "El mundo no se acaba no ganando una Champions"

En una entrevista concedida a 'Post United' y al 'Youtuber' español, DJ Mariio, Josep Guardiola, técnico de Manchester City, se refirió a varios temas y tocó algunas cuestiones sensibles como las posibilidades de Manchester City en la Champions, la situación de Eden Hzard en Real Madrid y a su etapa de jugador, en donde tuvo picos muy altos y empezó su formación como técnico.

Refiriéndose a la Champions League y al ansiado título del club azul del norte de Inglaterra, fue claro: "Este era un club que hace más de una década estaba para mantenerse en la Premier, el salto ha significado ganar cuatro Ligas en una década. Está bien que la gente pida la Champions, si no se consigue se intentará el año que viene y si no en el futuro, el año que viene hay otra oportunidad. El mundo no se acaba no ganando una Champions o una Liga".

Posteriormente, habló de la actualidad de Eden Hazard, futbolista que supo triunfar con Chelsea, pero que no encuentra su mejor fútbol en Real Madrid: "Si Hazard no está jugando bien, algo pasa en el Madrid. Es bueno hasta decir basta. Lo que vimos estos años en Inglaterra es un jugador de clase mundial. Todo el mundo necesita un periodo de adaptación".

Y sobre su etapa como entrenador, aseguró: "Con 23, 24 años es cuando me encontré mejor. Yo era muy lento, no tenía tiro, no tenía drible, juego aéreo pobre, no era rápido... Sobreviví, la forma de jugar de Barcelona me ayudaba. A veces veo algún partido de aquella época y ahora no jugaría ni de broma. Ahora están mucho mejor preparados. Ahora, con la manera con la que los cuidamos y la tecnología de los entrenamientos, fisios, médicos...".

Entonces, hablando un poco de Real Madrid y la ausencia de Cristiano Ronaldo, que fue un golpe clave para la institución 'Merengue', concluye: "Es inevitable, estos jugadores son tan trascendentes... Cuando Messi se vaya del Barça se necesitará un tiempo para reajustarse. Es inevitable. Meten 40-50 goles por temporada".