Guardiola no se esconde por dirigir a una selección Conmebol: "Me gustaría estar en Copa América"

Guardiola busca dejar atrás la mala temporada

Ahora, el mismo Guardiola reconoció sus ganas de iniciar una nueva temporada para conseguir una buena campaña y así, dejar en el pasado los malos recuerdos del club en esta campaña 2024/25.

"Quiero demostrarme a mí mismo que puedo hacerlo, no quiero tener esa sensación de la temporada pasada. Porque cuando ganas, el vino sabe mejor después, duermes mejor. No conozco a ningún entrenador que pierda partidos y duerma como un bebé. Eso no pasa. Hay que preocuparse. Es parte de nuestra vida", confesó el mandamás.

Dirigir en Conmebol

Del mismo modo, Guardiola habló sobre su futuro y no ocultó su deseo de dirigir una selección en el futuro, en donde destacó que le gustaría disputar una Copa América, aunque fue realista y reconoció que es complicado que se cumpla su deseo por diferentes factores.

"Me encantaría estar en un Mundial, una Eurocopa o una Copa América. Siempre lo he pensado. Pero depende de muchísimas cosas. Si sucede, está bien. Si no sucede, también está más que bien", reveló.

Por otro lado, Guardiola también tuvo tiempo para hablar sobre Carlo Ancelotti, quien desde hace un par de días asumió su cargo como nuevo entrenador de Brasil ante los malos resultados con el Real Madrid en la última temporada, aunque destacó a modo de broma que ya no sería un rival a vencer a Champions League.

"Me alegro muchísimo por él. Pero me alegro muchísimo de que ya no esté en Madrid porque me gana constantemente. Me alegro de no tener que lidiar con eso", mencionó.