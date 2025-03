Guardiola quedó expuesto en su peor temporada: esto dijeron

Sin duda, Pep Guardiola ha sido uno de los entrenadores que ha revolucionado el fútbol, pues el mandamás ha conseguido una gran cantidad de títulos con sus equipos como en Barcelona, Bayern o en el Manchester City.

Pese a esto, para Fabio Capello el entrenador español tiene un punto débil que le ha costado varios títulos y podría complicarlo en diferentes aspectos, pues la arrogancia ha llevado al entrenador a perder juegos clave para sus equipos.

"¿Sabes lo que no me gusta de Guardiola? Su arrogancia. La Champions que ganó con City fue la única en la que no intentó nada raro en los partidos decisivos. Pero todos los demás años, en Manchester y en Múnich, en los días clave siempre quería ser el protagonista. Cambiaba cosas y hacía inventos para poder decir: ‘No ganan los jugadores, gano yo’. Y esa arrogancia le ha costado varias Champions. Yo lo respeto, pero eso lo veo claro. Además, aunque eso ya no es culpa suya, ha hecho un daño tremendo al fútbol", dio a conocer.

Del mismo modo, el veterano entrenador también dio a conocer su admiración por lo conseguido por Guardiola aunque lamenta el momento que vive en el Manchester City.

"¿Si disfruto de verle en esta situación con Manchester City? No, no, para nada. Además yo valoró mucho a Guardiola como entrenador, ha hecho cosas maravillosas. Yo he vivido tres revoluciones en el fútbol, una cada 20 años o así: el Ajax de Cruyff, el Milan de Sacchi y el Barça de Guardiola. No tengo ningún problema en decirlo", destacó.

Manchester City pasa la página

Luego de la eliminación en Champions League, el City de Guardiola sigue adelante en la Premier League en donde se medirá ante el Nottingham Forest en el marco de la fecha 28 del torneo más importante de fútbol en Inglaterra.