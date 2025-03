Guardiola rompió el silencio: dura respuesta a polémica con Capello

Sigue la polémica en el entorno de Pep Guardiola, pues recientemente Fabio Capello habló sobre el entrenador y reveló sus falencias.

"¿Sabes qué no me gusta de Guardiola? Su arrogancia. La Champions League que ganó con el Manchester City es la única en la que no intentó nada raro en los partidos decisivos", dio a conocer.

"Pero todos los demás años, en Manchester y Múnich, en días clave, siempre quiso ser protagonista. Cambiaba las cosas y las inventaba para poder decir: "No son los jugadores los que ganan, soy yo". Y esa arrogancia le costó varias Champions League. Lo respeto, pero para mí, lo tengo claro", destacó.

Además, el reconocido entrenador no se quedó ahí y confesó su molestia por el impacto de Guardiola en liga como la italiana.

"Arruinó el fútbol italiano, que perdió su esencia. Dije: "¡Pará, no tenéis a los jugadores de Guardiola!". También existía la absurda idea de que eso era todo lo que había que hacer para jugar bien.

Un desastre y también un aburrimiento que hizo que mucha gente huyera del fútbol, ​​solo tienen que ver los resúmenes, ¿por qué vas a ver 90 minutos de pases y pases horizontales sin pelear, sin correr...?".

Ante esto, Guardiola respondió con un tono más que sarcástico ante las declaraciones de Capello dejando la polémica nuevamente abierta.

"No es la primera vez que el señor Fabio habla así de mi, lo que si sé es que no soy lo suficientemente bueno como para arruinar el futbol Italiano", comentó el mandamás del Manchester City que busca mejores resultados con el equipo.

El Manchester City ha experimentado una transformación notable en las últimas décadas, convirtiéndose en uno de los equipos más destacados del fútbol mundial. Bajo la dirección de Pep Guardiola, el club ha alcanzado un nivel de excelencia sin precedentes, logrando un histórico triplete en la temporada 2023-2024, que incluyó su primera Champions League.