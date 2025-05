¿Guardiola se cansó? confirmó decisión con su futuro en Manchester City

Pep Guardiola se ha consolidado como uno de los entrenadores más exitosos del fútbol mundial en los últimos años gracias a los logros conseguidos con el FC Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City.

En la Premier League, el director técnico español está al frente de los ciudadanos desde la temporada 2016-2017 y ya ha celebrado seis Premier League, cuatro Copa de la Liga, dos FA Cup, tres Community Shield. una Champions, una Supercopa de Europa y una Copa Mundial de Clubes.

El título de la Champions League en la temporada 2023 ha sido sin duda el más importante conseguido por Manchester City en su historia y el que se han hecho millonarias inversiones.

Guardiola anunció que parará

A pocas semanas de terminar una pobre temporada 2024/2025, en la que Manchester City solo podría celebrar el título de la FA Cup, Pep Guardiola sorprendió al asegurar que al término de su contrato se tomará un descanso.

"Quiero que me recuerden como quieran. Después de mi contrato con el City, dejaré de jugar. Estoy seguro. No sé si me retiraré, pero me tomaré un descanso. Cómo quiero que me recuerden, no lo sé", dijo el entrenador español en diálogo con ESPN Brasil.

Guardiola tiene contrato con Manchester City hasta final de la temporada 2025/2026, aunque está la opción de extenderlo por un año más.

De esta manera, el entrenador español descarta la posibilidad de dirigir a cualquier otro equipo en los próximos años y además de llegar al mando de una selección nacional.

Por otro lado, Guardiola aseguró que la difícil campaña con el Manchester City le ha dejado importantes aprendizajes.

"Ha sido un año de mucho aprendizaje. No hay una sola razón por la que este año ha sido difícil; hay muchos detalles, malas decisiones por mi parte. Ha sido un año de mucho aprendizaje para mí, personalmente", agregó.