Guardiola se postuló para dirigir selección en Sudamérica: "Me gustaría tener la experiencia"

Josep Guardiola se ha consolidado como uno de los técnicos más importantes de la historia del fútbol mundial. Tras su paso por Barcelona, Bayern Múnich y ahora en su presente en Manchester City, todo apunta que el catalán está listo para un nuevo reto.

Tras haber triunfado en el balompié europeo, parece que el DT formado en el conjunto culé está listo para dar el salto de clubes a las selecciones. La sorpresa fue que el propio técnico manifestó que tiene un interés por estar en una Copa del Mundo y quisiera dirigir a un combinado nacional, aunque no sea europeo.

Con la polémica en el aire sobre su carrera y los logros que ha conseguido a lo largo de los años, el estratega ibérico sabe que aún tiene retos para elevar su carrera. Por ello, sabe que su objetivo puede estar en comandar el equipo nacional de un país.

Guardiola reveló en una entrevista que estaría dispuesto a dirigir una selección sudamericana: “Cuando comencé, no pensaba en ganar ligas, en ser campeón de la UEFA Champions League. Pensaba: si tengo trabajo, está bien. Me gustaría tener la experiencia de vivir un Mundial, Una Copa América, una Eurocopa lo que sea”.

Aunque el estratega no se decantó por un equipo específico, sí manifestó que es algo que tiene bastante estudiado: “Me gustaría vivir esto. No sé cuándo, dentro de 5, 10 o 15 años, pero me gustaría disputar un Mundial como entrenador”.

Finalmente, el entrenador apuntó en diálogo con ESPN que es difícil manejar a la crítica y señaló detalles sobre s trabajo: “No te quieren quitar el crédito por lo que lo hiciste. Una vez es dinero, otra vez es Lionel Messi y sus compañeros, otra vez es que el Bayern siempre gana. Suelen dudar del valor, es normal. Cuando uno no gana, le quieren quitar la importancia. Los rivales quieren vencerte y los críticos quieren quitarte tu valor. Eso no es importante”.

Por ahora, el español seguirá al comando del City. El entrenador se mantiene peleando por la lucha de la Premier y sueña con la chance de repetir el título de la Champions.