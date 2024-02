Guardiola sobre la Carabao Cup: "no es importante" ¿Dardo al Liverpool?

Pep Guardiola le restó importancia a la Carabao Cup

El pasado lunes 26 de febrero, a Pep Guardiola, director técnico de Manchester City, se le consultó sobre el título conseguido por Liverpool y la importancia que tendría.

Guardiola dejó una polémica declaración, ya que lo dicho le restó valor a la Copa de la Liga de Inglaterra.

"Recuerdo que cuando llegué al City, Brian Kidd me dijo: 'la Copa de la Liga, no le pongas atención, juega con los jóvenes, a nadie le interesa'. Sir Alex Ferguson decía que no importaba no sé que cambió en los últimos años", afirmó.

Lo manifestado por Guardiola ha generado considerables reacciones, principalmente por no darle al certamen la importancia que tiene cuando él y el Manchester City no son los que juegan por el título.