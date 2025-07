Guerra frontal entre Barcelona y Bayern por Luis Díaz y Nico Williams

Nico Williams tiene su futuro en el aire. Aunque el extremo del Athletic Club tiene un acuerdo verbal con el Barcelona por seis temporadas y su cláusula de rescisión (unos 60 millones de euros) está sobre la mesa, el fichaje se encuentra en un punto muerto. El club catalán aún no puede garantizar su inscripción ante LaLiga, lo que ha generado incertidumbre en su entorno, especialmente en su agente, Félix Tainta, quien exige cláusulas de protección ante una eventual no inscripción.

Ante este panorama, el Bayern Múnich ha aprovechado la situación para redoblar esfuerzos y tentar al jugador con una propuesta económicamente más sólida. Según medios alemanes y españoles, el club bávaro habría mejorado su oferta salarial, ofreciéndole 12 millones netos por temporada, lo que supera con creces lo que Barcelona podría ofrecerle dentro de su marco financiero actual. La intención de los alemanes es clara: utilizar el estancamiento del Barça como una oportunidad para adelantarse en la carrera por el talentoso extremo navarro.

A pesar de la presión del Bayern, el deseo de Nico sigue siendo vestir la camiseta blaugrana. Sin embargo, su entorno considera fundamental recibir garantías contractuales que le permitan salir en caso de que el club no pueda inscribirlo antes del inicio de la temporada. Barcelona, por su parte, ha rechazado aplicar condiciones similares a las que se pactaron con Dani Olmo, y ha ofrecido fórmulas alternativas que no terminan de convencer al jugador ni a su agente.

Con el reloj en contra, ya que el jugador debe reincorporarse al Athletic el próximo 9 de julio si no se resuelve su traspaso, las negociaciones se han acelerado. Mientras tanto, el club vasco permanece expectante, sabiendo que si Barcelona no ejecuta la cláusula en los próximos días, todo podría derrumbarse.

En este mismo contexto, otro nombre que ha ganado protagonismo en los despachos de Barcelona y Bayern Múnich es el del colombiano Luis Díaz. El atacante del Liverpool no ha renovado su contrato, que expira en 2027, lo que ha encendido las alarmas tanto en Anfield como en el mercado de fichajes. Si bien su club ha sido claro en que no está en venta, tanto culés como bávaros siguen sus pasos como una opción interesante si no prospera lo de Nico.

Díaz, quien ha sido pieza clave del Liverpool en las últimas campañas, no ha ocultado su inconformidad por la falta de avances en su renovación. Fuentes cercanas a su entorno han asegurado que hay molestia por la poca disposición del club a revisar sus condiciones salariales. Aunque el colombiano no ha hecho declaraciones directas, se sabe que está dispuesto a escuchar ofertas si la situación no cambia.

Liverpool, sin embargo, ha cerrado filas. Recientemente, rechazó un acercamiento del Bayern, y tampoco ha dado señales de querer negociar con el Barcelona, quien ya sondeó al jugador semanas atrás. La única posibilidad de salida sería si Díaz presiona para salir o si llega una oferta económicamente irrechazable.

Así, tanto Nico Williams como Luis Díaz se han convertido en protagonistas del mercado, cada uno con realidades distintas, pero con el interés de dos gigantes europeos que buscan reforzar sus bandas. En el caso de Nico, el obstáculo principal es la situación financiera del Barça. En el de Díaz, el muro es Liverpool, que no quiere desprenderse de uno de sus activos más valiosos sin una renovación a la vista.

Julio será un mes decisivo. Barcelona deberá resolver su margen salarial si quiere cerrar a Nico Williams, mientras Bayern mantiene dos frentes abiertos para reforzar su ataque. Si el club catalán no actúa con rapidez, podría quedarse sin ambos fichajes.