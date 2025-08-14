Guillermo Celis destapó todo en Benfica: dos imprudencias costaron en su futuro

Junior de Barranquilla vive un gran presente en la Liga BetPlay 2025-II y eso es en gran parte por el mercado de fichajes que tuvo. Llegó un referente del club como Guillermo Celis que vive un nuevo ciclo en la institución después de crecer profesionalmente en 2012 hasta 2016, antes de cumplir el sueño de todo jugador de salir del país.

En 2016, tras cuatro temporadas y 141 partidos con la camiseta del cuadro atlanticense, Guillermo Celis fue fichado por el Benfica de Portugal, un gran reto para el volante que en aquel entonces apenas tenía 23 años. Su experiencia en el cuadro lisboeta no fue el mejor y apenas pudo jugar seis partidos.

Vea también: Alfredo Arias confirmó lo peor para Junior: baja sensible en Liga BetPlay

Sumado a la poca actuación, hubo muchas cosas detrás que no le permitieron crecer en el Benfica y que le costaron su continuidad, y encaminaron su salida del club. Imprudencias desde los primeros entrenamientos que también se explican por su inexperiencia al salir tan biche de Colombia y firmando con uno de los grandes elencos europeos.

GUILLERMO CELIS Y LA IMPRUDENCIA QUE LO CONDICIONÓ EN SU PASO POR BENFICA

Con apenas 23 años, Guillermo esperaba cumplir su sueño de jugar en Europa. Las cosas no fueron como deseaba y lo reveló todo en entrevista con el medio El Bordillo. El oriundo de Sincelejo, Sucre admitió que, “a veces a uno no lo preparan para estas cosas y es algo en lo que debemos crecer como fútbol colombiano en general”, inició el volante.

Se inclinó por el Benfica, pese a que tenía ofertas de equipos búlgaros y del Sporting Braga, pero, “mandan la oferta al club, cinco años de contrato, una estabilidad, pero no tuve la persona en mi vida que me guiara. Quizás faltó, y ese debe ser el trabajo del empresario hoy en día de guiar al jugador”.

Le puede interesar: Borja recibe sablazo antes de la Libertadores: "Frío e ido de partidos"

Aparte de ese poco apoyo que tuvo Guillermo Celis, también referenció una imprudencia que cometió en los primeros meses cuando su regularidad en el equipo era casi nula, “a los cuatro meses de estar allá, cometí una imprudencia. Me le metí a la oficina del técnico y le dije, ‘¿por qué no me pone a jugar? ¿Para qué me contrataron?’. El técnico me pegó una bajada de caña con calidad, me dice, ‘usted es suplente de los suplentes. El suplente de los titulares lo compramos por 15 millones de euros, lleva un año haciendo la fila y nunca me ha venido a preguntar por qué no juega’.

En ese momento, ya se sabía que Guillermo Celis iba a tener poco protagonismo en la institución de Lisboa. Admitió que, de haber tenido un asesor en el club o en su trayectoria, hubiese evitado entrar a la oficina del entrenador y preguntarle por su papel en la institución.

EL OTRO ERROR EN EL PRIMER ENTRENAMIENTO DE GUILLERMO CELIS CON BENFICA

Le cuestionaron por su primera sesión de entrenamiento junto con sus compañeros. Guillermo Celis afirmó que, “llego al entreno con un conjuntico Adidas y en chancletas como iba aquí (Barranquilla) en los entrenos. Cuando voy saludando a los compañeros, yo escucho el cuchicheo, pero yo no entendía nada (...) yo decía, ‘no joda, la cagué, algo están hablando de mí porque vine en chancletas acá’. Me coge el capitán del equipo, Luisao y me dice, ‘amigo, esto es Benfica. Usted ya no está en Colombia representando al equipo más grande de este país. Usted tiene que vestirse, actuar y vivir como jugador del Benfica’”.

Lea también: A Luis Díaz le meten presión en Bayern Múnich: será indispensable

Esos fueron dos de los aspectos que condicionaron el futuro de Guillermo Celis en el Benfica, “es otro mundo. Hoy en día creo que el jugador colombiano está preparado de otra forma, pero son esos detalles que cuestan. A ti no te llevan a enseñarte a jugar. Te llevan como un refuerzo porque ya estás listo, pero en esos aspectos que son más de la vida deben prepararte”.

Pese al poco protagonismo de Guillermo Celis en un contrato que duró apenas un año de los cinco firmados, el sincelejano logró consolidarse en el balompié portugués con el Vitória Guimarães en donde actuó por tres temporadas y disputó 45 partidos.