Gullermo Celis lanza advertencia a Junior tras firmar con Tolima

El volante 27 años Guillermo León Celis Montiel regresó al fútbol colombiano al ser contratado por Deportes Tolima después de un regular paso por el balompié de Portugal en donde jugó para Benfica y Vitoria Guimaraes y Argentina, donde vistió la camiseta de Colón de Santa Fe.

Celis tendrá una nueva oportunidad de demostrar su habilidades como volante de primera línea que le permitieron debutar en 2012 con Junior de Barranquilla, además ser considerado para la Selección Colombia de mayores y partir al exterior.

Le puede interesar: Así fue el contundente ataque del INEOS y Bora que causó estragos en el Tour Francia

Sin embargo, el mediocampista sincelejano no ocultó que en su mente creía que si regreso al fútbol colombiano iba a ser para volver a jugar para Junior, pero también entendió que en este momento el cuadro 'rojiblanco' tiene un nutrido plantel y en su posición tiene por lo menos tres jugadores.

"Cuando yo me fui creía que al regresar iba a jugar en Junior, por todo lo que hice ahí, porque ahí comencé jugando, fue el club que me dio la oportunidad de mostrarme y de que me pasaran todas las cosas lindas que me han pasado en el fútbol y en mi vida", señaló el diálogo con Win Sports.

Por otro lado, Celis también reveló que a pesar del cario y respeto que siente hacia Junior, defenderá con su mejor desempeño la camiseta de Deportes Tolima incluso cuando le toque visitar el estadio Metropolitano.

Lea además: Lewis Hamilton lideró los entrenamientos libres del Gran Premio de Italia de F1

"El cariño y el respeto por la institución siempre están, el día que vaya a a jugar al Metropolitano con el Tolima voy a dejarlo todo, voy a querer ganar porque soy un profesional y este es mi trabajo. Obviamente sentimientos encontrados porque quiero mucho a la institución, pero el día que vaya voy a darlo todo porque voy a querer ganarles", puntualizo.

Guillermo Celis se recuperó de una lesión de ligamento cruzado, por lo que no disputado un partido oficial desde el 2019, cuando jugaba para Colón de Argentina.