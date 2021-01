Gustavo Costas se arrepintió y seguirá como técnico de Guaraní

El argentino Gustavo Costas dio un paso atrás este martes al confirmar su continuidad como entrenador del Guaraní luego de que la noche del lunes presentara su renuncia por presunta falta de apoyo de los directivos.

Tras una reunión con el presidente aurinegro Juan Alberto Acosta, el estratega dijo a los medios que ambos aclararon "un montón de cosas" y acordaron mantener un diálogo más fluido "sin tanta gente en el medio" sobre el día a día del equipo.

Costas, de 57 años, comunicó su renuncia la noche del lunes ante la falta de respaldo de la directiva para recomponer la estructura del equipo tras la masiva salida de jugadores, algunos al exterior y otros por vencimiento de contrato.

"Me duele cuando hay cosas que no me gustan, quiero mucho al club y desde el primer día dije que vengo para tratar de llevar a Guaraní a lo más alto posible", refirió el argentino.

Por su parte, Acosta admitió que tiene que estar más en contacto con el técnico "sin dejar de lado a los otros directivos que hacen un buen trabajo" y que se zanjaron las diferencias que pudieron haber existido.

Agregó que Costas se "sentía solo" sin su acompañamiento y anunció que se pondrá en campaña para asegurar más refuerzos, a una semana del inicio del torneo Apertura en una temporada en la Guaraní tiene una nueva cita en la Copa Libertadores 2021.

Con Costas, que se hizo cargo de la plantilla en junio de 2019, el Guaraní fue el once paraguayo más competitivo de la Libertadores 2020 al empezar desde las tres fases que anteceden a la de grupos y acceder hasta los octavos de final.

También fue finalista del torneo Clausura, en el que perdió el título por penaltis ante el Olimpia, por lo que este año Guaraní volverá a empezar desde la Fase 1 de la Libertadores a partir de la segunda quincena de febrero.

No obstante, tras el Clausura comenzó el éxodo de jugadores, como los delanteros Cecilio Domínguez y Rodney Redes, al fútbol de Estados Unidos con contratos en mano desde el año pasado.

A ellos se sumó el defensa central colombiano Johan Romaña, el excapitán Cristian Báez y el centrocampista ofensivo Bautista Merlini, ahora nuevos refuerzos del Libertad paraguayo.

En contrapartida, la directiva contrató posteriormente al defensa Gustavo Navarro, ex12 de Octubre, al centrocampista Juan José Franco, exNacional, y este martes anunció al delantero Josué Colmán, exCerro Porteño, sin que ninguno haya sido solicitado por Costas, según los medios.