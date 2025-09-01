Gustavo Puerta dejó Alemania: firmó contrato hasta 2029 con histórico de España

Sin duda alguna, el futuro de Gustavo Puerta ha dado muchos giros desde que salió del Bogotá FC y firmó con el Bayer Leverkusen de Alemania. A sus 20 años, el mediocampista vallecaucano tuvo un cambio repentino y muy grande para su carrera saltando de la segunda división del Fútbol Profesional Colombiano para jugar en uno de los históricos de la Bundesliga.

Vea también: Juan Ayuso arma revolcón en el World Tour; dardos al UAE en su despedida

Aunque quedó campeón con el Bayer Leverkusen de la Bundesliga y de la Supercopa de Alemania, su rumbo cambió jugando con el Nuremberg y posteriormente con el Hull City en calidad de cedido. Terminaron los préstamos y regresó al Leverkusen para afrontar la temporada.

Sin embargo, en los planes de Erik ten Hag que, de hecho, fue cesado de la dirección técnica, no estaba Gustavo Puerta. El mediocentro estaba en la mira del Schalke, Sporting de Gijón, Racing de Santander y PAOK Salónica de Grecia. En ese sentido, el Bayer Leverkusen decidió venderlo de manera definitiva.

GUSTAVO PUERTA, NUEVO JUGADOR DEL RACING DE SANTANDER

En ese sentido, fue Racing de Santander el equipo que se avispó para quedarse con los servicios de Gustavo Puerta que jugará en la segunda división de España. Su trayectoria cambió rotundamente sin poder mantenerse en primeras divisiones y tuvo que buscar los ascensos con Nuremberg, Hull City y ahora con el elenco español.

Racing de Santander es uno de los equipos fundadores de la Liga de España en 1929. Además, fue subcampeón del rentado español en la temporada 1930-31. Desde el 2022, los ‘Verdiblancos’ están en la segunda división con un ascenso que no ha sido posible.

Le puede interesar: ¿Quién tiene que ser el 9 de la selección?

Gustavo Puerta llegará a un Racing de Santander líder de la segunda división de España. Su contrato estará ligado con el club ibérico hasta 2029. El club informó en sus redes sociales que, “Racing y el Bayer Leverkusen han llegado a un acuerdo para el traspaso del centrocampista colombiano Gustavo Puerta, que ha rubricado un contrato que le ligará al club cántabro hasta el 30 de junio de 2029”.

CAMBIÓ CHAMPIONS POR INTENTAR ASCENDER A LA LIGA DE ESPAÑA

Para esta temporada, Gustavo Puerta estaba listo para afrontar la UEFA Champions League con el Bayer Leverkusen que iniciará a mediados de septiembre contra el Copenhague que será el debut de los alemanes. No obstante, lo harán sin Gustavo que ya tiene nuevo equipo.

Lea también: América sufre la salida del DT y algo más: una figura se retira

Racing de Santander lo fichó hasta el 2029. Un contrato de cuatro años con la urgencia y la necesidad de poder ascender a la máxima categoría de España. El club no juega la Liga española desde la temporada 2011-2012 cuando descendieron y no han podido ascender desde entonces.