Gustavo Puerta podría jugar en España: oferta millonaria por su fichaje

Gustavo Puerta atraviesa un momento decisivo en su carrera profesional. Con apenas 22 años, el jugador ha logrado consolidarse como uno de los prospectos más interesantes del fútbol colombiano en el exterior, pero la situación institucional de su último club lo obliga a buscar un nuevo rumbo en el mercado europeo.

Tras su llegada al Hull City en 2024, cedido por el Bayer Leverkusen, Puerta afrontó un periodo de adaptación que incluyó minutos en el equipo Sub-21. Sin embargo, su talento y constancia le permitieron ganarse un puesto en el once titular. Durante la temporada pasada disputó más de treinta encuentros oficiales, en los que anotó goles importantes y destacó por su capacidad de recuperación, distribución de balón y liderazgo en la zona media.

El rendimiento del colombiano convenció a la directiva inglesa para hacer uso de la opción de compra y firmarle un contrato de larga duración. Su continuidad parecía asegurada y la expectativa era que se convirtiera en una de las piezas claves para el nuevo proyecto del club. No obstante, problemas financieros y administrativos en la institución cambiaron el panorama de forma abrupta.

Las sanciones impuestas al Hull City por incumplimientos económicos derivaron en restricciones para inscribir jugadores de cara a la temporada 2025-26. Esta situación llevó a que Puerta no apareciera registrado en la plantilla oficial para el nuevo curso, una señal inequívoca de que no seguiría vistiendo la camiseta del equipo. El mediocampista quedó entonces a la espera de una solución que le permita continuar su carrera sin interrupciones.

El entorno del jugador trabaja actualmente en la búsqueda de un nuevo destino. En el panorama se contemplan posibilidades en diferentes ligas del continente, incluida la opción de recalar en un campeonato de mayor exigencia como la Serie A italiana o incluso dar el salto a la Premier League. El objetivo es que su próximo equipo le ofrezca continuidad, proyección y la posibilidad de disputar competiciones de alto nivel.

Sin embargo, durante las últimas horas se ha revelado que el futbolista colombiano podría recalar en el fútbol español. Aunque no hay una versión contundente sobre el equipo que lo ficharía. Todo apunta que Hull City recibió una oferta de 6 millones de euros por el fichaje del volante cafetero.

Para la Selección Colombia, Puerta representa un valor de futuro. Si bien ya ha sido convocado por el técnico Néstor Lorenzo en procesos recientes, aún no ha debutado con el combinado absoluto. Un traspaso a una liga competitiva podría ser el impulso que necesita para consolidarse y, a mediano plazo, disputar partidos oficiales con la camiseta tricolor.

Puerta es un ejemplo de cómo, en el fútbol moderno, el rendimiento individual no siempre garantiza estabilidad profesional. Pese a su aporte en la cancha y su proyección, las dificultades económicas de un club pueden alterar el rumbo de un jugador y obligarlo a replantear sus metas. Lo cierto es que, con su juventud, calidad técnica y experiencia adquirida en Inglaterra, el volante colombiano tiene margen para seguir creciendo y hacerse un lugar en la élite del balompié europeo.