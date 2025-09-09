Actualizado:
Mar, 09/09/2025 - 15:37
¿Habrá pacto de Maturín entre Colombia y Venezuela? Esto dice Batista
El técnico venezolano salió al corte con las especulaciones sobre el partido ante Colombia
El compromiso por la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas entre Venezuela y Colombia ya calienta el ambiente en Maturín. Por ello, el entrenador Fernando Batista dejó un mensaje contundente sobre un acuerdo secreto con la tricolor, pese a las especulaciones que surgieron en los últimos días. El timonel argentino fue directo y habló sobre la posibilidad de pacto en un duelo que puede marcar un antes y un después para la vinotinto.
La escuadra venezolana llega a esta fecha definitiva con la ilusión de alcanzar el repechaje mundialista. Tras la derrota frente a Argentina, el sueño de acceder de manera directa se desvaneció, pero todavía queda abierta una puerta que mantiene encendida la esperanza de un país. Para lograrlo, el equipo necesita ganar para no depender del resultado de Bolivia y Brasil.
Batista reveló si habrá Pacto de Maturín ante Colombia
En la conferencia previa al encuentro, Batista fue enfático al rechazar las versiones que hablaban de un supuesto arreglo entre ambas selecciones. El entrenador declaró: “Sabemos que será un partido complicado. Colombia no va a regalar nada… Son jugadores profesionales, tienen un gran entrenador... nosotros tenemos que jugar con máxima concentración”. Con esas palabras, quiso cortar de raíz las sospechas y, de paso, enviar un mensaje de motivación a sus dirigidos.
El técnico también apeló al sentimiento colectivo, recordando lo que significaría esta clasificación para el fútbol venezolano. “Más allá de que vamos a enfrentar una gran selección... esto sirve para aconsejar a los más jóvenes y que ojalá sea un gran día para todos los venezolanos”, señaló Batista, consciente de que el compromiso en casa puede convertirse en una cita histórica. El respaldo de la afición y la confianza en el plantel son las cartas que busca jugar en un escenario colmado.
Del otro lado, el combinado colombiano ya tiene asegurada su presencia en la Copa del Mundo, pero no por ello afrontará el partido con menos seriedad. El propio Batista reconoció la posibilidad de que su colega Néstor Lorenzo introduzca variantes en el once inicial, aunque sin modificar la propuesta habitual: “puede haber cambios, no cambia el formato y la idea de juego”. De esa manera, se espera a un rival competitivo, con jugadores de jerarquía que mantendrán la intensidad.
Para los seguidores de la vinotinto, el choque representa algo más que tres puntos: es la oportunidad de romper paradigmas y demostrar que el trabajo de los últimos años comienza a dar frutos. El plantel sabe que una victoria los mantendría vivos y llenaría de orgullo a millones de hinchas que sueñan con ver a su país en un escenario global.
El pitazo inicial en Maturín no será uno más en el calendario. Será la culminación de un proceso lleno de desafíos, la posibilidad de consolidar un objetivo largamente esperado y, sobre todo, la ocasión de escribir una nueva página en la historia del fútbol venezolano. Sin pactos ni concesiones, el destino se definirá en el césped.
