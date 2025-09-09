¿Habrá pacto de Maturín entre Colombia y Venezuela? Esto dice Batista

El compromiso por la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas entre Venezuela y Colombia ya calienta el ambiente en Maturín. Por ello, el entrenador Fernando Batista dejó un mensaje contundente sobre un acuerdo secreto con la tricolor, pese a las especulaciones que surgieron en los últimos días. El timonel argentino fue directo y habló sobre la posibilidad de pacto en un duelo que puede marcar un antes y un después para la vinotinto.

La escuadra venezolana llega a esta fecha definitiva con la ilusión de alcanzar el repechaje mundialista. Tras la derrota frente a Argentina, el sueño de acceder de manera directa se desvaneció, pero todavía queda abierta una puerta que mantiene encendida la esperanza de un país. Para lograrlo, el equipo necesita ganar para no depender del resultado de Bolivia y Brasil.