Hansi Flick tiene nuevo asistente en el F.C Barcelona

La función del exjugador de Barcelona, Bayern y Liverpool será aportar aspectos tácticos en la preparación de los entrenamientos. El español ha sido la gran novedad en el entrenamiento de este jueves del primer equipo, al que ya volvieron Marcus Rashford, Jules Kounde, Raphinha, Andreas Christensen, Ronald Araujo y Roony Bardghji, los últimos internacionales en reincorporarse a la dinámica.



El uruguayo Araujo y el brasileño Raphinha, que han sido los últimos futbolistas en llegar a Barcelona, han realizado tareas específicas de recuperación antes de integrarse completamente a la dinámica de sus compañeros. También han participado los futbolistas del filial Pedro 'Dro' Fernández, Toni Fernández y Jofre Torrents, mientras que el neerlandés Frenkie de Jong, que sufre una pequeña lesión muscular, ha realizado parte de la sesión sobre el césped.