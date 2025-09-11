Actualizado:
Jue, 11/09/2025 - 08:48
Hansi Flick tiene nuevo asistente en el F.C Barcelona
El español, se une al cuerpo técnico del Barcelona con vistas en la nueva temporada
El exfutbolista Thiago Alcantara se ha incorporado al Barcelona como asistente del técnico Hansi Flick, según ha hecho oficial este jueves el club catalán.
El exinternacional español, que en las primeras semanas del curso pasado ya acompañó a los futbolistas azulgranas como hombre de confianza de Hansi Flick, ha realizado su primer entrenamiento como miembro del cuerpo técnico en el césped de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.
La función del exjugador de Barcelona, Bayern y Liverpool será aportar aspectos tácticos en la preparación de los entrenamientos. El español ha sido la gran novedad en el entrenamiento de este jueves del primer equipo, al que ya volvieron Marcus Rashford, Jules Kounde, Raphinha, Andreas Christensen, Ronald Araujo y Roony Bardghji, los últimos internacionales en reincorporarse a la dinámica.
El uruguayo Araujo y el brasileño Raphinha, que han sido los últimos futbolistas en llegar a Barcelona, han realizado tareas específicas de recuperación antes de integrarse completamente a la dinámica de sus compañeros. También han participado los futbolistas del filial Pedro 'Dro' Fernández, Toni Fernández y Jofre Torrents, mientras que el neerlandés Frenkie de Jong, que sufre una pequeña lesión muscular, ha realizado parte de la sesión sobre el césped.
La incorporación del español no sorprende ya que fue pieza clave del cuerpo técnico de Flick en las primeras semanas del alemán como entrenador azulgrana y durante toda la temporada pasada se le vio muy pendiente del equipo acompañándolo en varios partidos de local.
El equipo de Flick todavía realizará dos sesiones más, el viernes y el sábado, antes de medirse el próximo domingo al Valencia en el Estadio Johan Cruyff.
Fuente
Antena 2 | EFE