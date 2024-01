Harry Kane cambiaría el fútbol por otro deporte: así se sinceró el inglés

Para nadie es un secreto que Harry Kane compite con jugadores como Erling Haaland, Kylian Mbappé, Karim Benzema, Robert Lewandowski, entre otros goleadores top a nivel mundial. Sin embargo, y aunque no es fácil vulnerar los arcos en la Premier League, su 'explosión' a un equipo mucho más grande que el Tottenham se demoró.

Tras la salida de Karim Benzema del Real Madrid, Harry Kane fue uno de los nombres que sonó para reforzar al cuadro español. Finalmente, fue el Bayern Múnich quien se llevó al delantero del Tottenham Hotspurs, que jugó un total de 435 partidos y anotó una cifra descomunal de 280 goles. Un ariete tremendo y demoledor.

Vea también: Harry Kane lideró la maquinaria del Bayern para aplastar al Dortmund en el Clásico alemán

Su historia en Alemania también ha sido sumamente atractiva con una bolsa de 26 goles en sus primeros 23 partidos jugados. Harry Kane, de 30 años, dio importantes declaraciones sobre el rumbo que puede tomar en un futuro cercano y hasta lejano.

Cómodo en Alemania, sumando 22 goles en la Bundesliga, ve de cerca instaurar un nuevo récord superando a Robert Lewandowski. El polaco cerró una temporada con el Bayern marcando 41 tantos, y el inglés está a 21 de vencerlo. En diálogo con el medio alemán, Kicker, Kane reveló cuáles serían sus planes después de su retiro, uno que no ve para nada cercano.

Lo curioso es que, lejos de dejar el fútbol, su futuro podría estar ligado a otra disciplina, y no sería en Europa. A Harry Kane, a su 30 años, le preguntaron por lo que hará en 10 años y sorprendió con el sueño que tiene, "dentro de diez años tendré 40 años. Quién sabe. Quiero jugar al fútbol mientras mi cuerpo y mi espíritu me lo permitan. Estoy disfrutando mucho y no quiero que pare. Quizá pueda seguir jugando a los 40 años".

Le puede interesar: Gallardo dicta sentencia con Benzema: drástica decisión por su ausencia en Arabia

Posteriormente, complementó con la disciplina en la que se vería. Lejos de ser entrenador de fútbol, sorprendió con, "me gusta Estados Unidos, paso mucho tiempo allí. También he pensado en la NFL y en que tal vez quiera seguir allí. Y veremos. Pero no creo que quiera trabajar como entrenador, aunque muchos jugadores dicen que cambian de opinión al respecto al final de su carrera".

Por el momento, Harry Kane, cómodo en el Bayern Múnich, espera seguir jugando al balompié y seguir enamorando con sus goles y su talento en Alemania. Kane hizo 'olvidar' a un tal Robert Lewandowski en su primera experiencia fuera de Inglaterra.