"Hasta el Mundial no vamos a tener problemas": Ancelotti y sus planes en Real Madrid

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, se mostró receloso de la disputa del Mundial 2022 en invierno, que piensa afectará al rendimiento regular de los clubes y, enfocando a la Liga de Campeones en vísperas del estreno en casa del Celtic, dejó su duda sobre lo que ocurrirá en la competición desde el mes de enero.

"En esta competición el Real Madrid siempre ha sido respetado y lo va a ser, no solamente por lo logrado el año pasado. Es la historia la que habla. Empezamos con mucha emoción como siempre, nunca se sabe lo que va a pasar. No podemos pensar en más adelante, tenemos que pasar el grupo y después a ver que pasa tras el Mundial", dijo en rueda de prensa.

"Hasta el Mundial no vamos a tener problemas, los jugadores están listos y motivados para llegar al Mundial en buena condición física. La duda es como volverán los jugadores después. Hoy no se puede saber", añadió.

Advirtió el entrenador madridista de la dificultad del estreno, en el estadio de un Celtic en racha, con un gran ambiente, mostrándose en desacuerdo con los que apuntan que el Real Madrid tuvo fortuna con el sorteo para caer en un grupo sencillo.

"No es un grupo fácil, conocemos bien a los equipos. El Celtic lo está haciendo muy bien, tenemos que respetarlo como al Leipzig y al Shakhtar. En los grupos hay sorpresas, sobre todo en la primera fase. Tenemos el recuerdo bastante vivo del año pasado perdiendo en casa con el Shertiff, son cosas que pueden pasar. Es un grupo equilibrado", defendió.

"El partido va a ser difícil, el Celtic como nosotros está en buena dinámica, juega con mucha intensidad. Creo que estamos preparados, los conocemos, estamos listos para empezar bien el grupo", añadió.

Un aspecto positivo para el Real Madrid es que, según su técnico, el Celtic "no va a cambiar su estilo" ni "su actitud en el campo", aseguró que saltan al césped siempre "a ganar en su casa", por lo que incidió en la importancia del trabajo defensivo. "Tenemos que defender bien y ser seguros en el pase para ganar mañana".

Admitió Ancelotti que habrá algún cambio en su equipo titular y bromeó sobre los pronósticos que no dan favorito al Real Madrid, el quinto según las casas de apuestas. "No me sorprende, lo veo como buena señal porque el año pasado teníamos aún menos posibilidades en la estadística. Este año hemos mejorado, tenemos un poco más. Va a pasar lo del año pasado, vamos a competir hasta el final, ojalá podamos competir en la final".