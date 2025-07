"Hasta me humillé por llegar al América": Rodallega destapó todo

Y después fue enfático en afirmar que hizo de todo para ir al equipo de Tulio Gómez, pero encontró la razón por la que fue rechazado: "Llegó un momento que hasta me humillé porque quería cumplir ese sueño, pero no sé por qué no me lo permitieron. O mentiras, creo que sí sé y creo que fue por la edad, porque qué otro argumento".

Con esto, es claro que aunque Hugo tuvo toda la intensión, desde el equipo no permitieron que las cosas se dieran de buena forma y por eso al final decidió ir al conjunto bogotano.

Aunque después de quedar campeón Rodallega habló de su retiro, parece que desde Santa Fe hay un plan para mantenerlo físicamente hasta, al menos, la Copa Libertadores del 2026.

