Hay fecha de regreso de Jhon Durán en Turquía: bombazo para Selección Colombia

Ya han pasado casi dos meses desde que se dio la lesión de Jhon Jáder Durán con el Fenerbahce y, justo en ese momento, las versiones que se han originado con todos los partes médicos han sido uno más confuso que el otro, hasta tal punto de que no había con exactitud un panorama exacto del golpe.

Jhon Jáder Durán se salvó de la posibilidad de ser operado, un tema que le hubiese costado una recuperación más larga y hasta perderse gran parte de la temporada en curso. Tuvo que viajar a Barcelona en donde le aplicaron inyecciones para tratar el golpe, y, además, se le vio con muletas mostrando dolor e inflamación en el lugar afectado.

La lesión fue un golpe adicional para el jugador que esperaba ser convocado a la Selección Colombia en las dos últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas, al igual que en los amistosos de la Fecha FIFA de octubre. Evidentemente, su nombre no apareció en la convocatoria.

En medio de la semana clave para la Selección Colombia que enfrentará a México y a Canadá en la Fecha FIFA de octubre, apareció una nueva versión que indica la evolución de Jhon Durán. Un bombazo para el combinado nacional, dado que estuvo cerca de recuperarse justamente para estos dos partidos, aunque seguramente, no hubiese sido convocado por falta de regularidad.

FILTRAN NUEVA FECHA DE REGRESO DE JHON JÁDER DURÁN

Entre todas las versiones que habían salido de la vuelta de Jhon Durán, se filtró que podía regresar a finales de septiembre. Sin embargo, poco a poco, la fecha se fue demorando. De acuerdo con la última información del medio Skorer en Turquía afirman que su vuelta a las canchas está cada vez más cerca.

Seguramente, Doménico Tedesco tendrá un plan para no ponerlo en riesgo con su vuelta y con su regreso a las canchas. Según el medio, “regresará al equipo durante el parón internacional”. De ser así, Jhon Durán está entrando en fases definitivas para volver en medio de esta semana cuando se jueguen los partidos válidos por la Fecha FIFA de octubre.

Para su regreso, Jhon Durán tendrá que entrar en confianza con su cuerpo tras una ausencia de casi dos meses. Además, por la incertidumbre que tuvo su lesión, también deberá tener cuidado con alguna reincidencia. Desde suelo otomano afirman que la inflamación ósea ha venido bajando, tanto así que mencionan que “se ha curado por completo”.

Por último, el medio completó que la idea es no correr peligro con el golpe y con los grados de dolor que pueda tener Jhon, “Durán no quiere arriesgarse a sufrir una lesión debido al dolor que experimenta ocasionalmente”. Para evitar ese tema de reincidencia, el departamento médico seguirá de cerca su estado de salud.

FECHA Y RIVAL DE REGRESO DE JHON DURÁN

Aunque todavía no se sabe los planes de Doménico Tedesco con Jhon Durán que apenas volverá a las canchas y tendrá las primeras sesiones con el entrenador italiano, el antioqueño podría estar disponible una vez terminen los partidos de Fecha FIFA entre el 11 y 14 de octubre.

En ese sentido, si Doménico Tedesco ve la evolución del colombiano, su regreso sería el 19 de octubre cuando el Fenerbahce reciba la visita del Fatih Karagümrük por la liga de Turquía. Su regreso es clave, teniendo en cuenta que se viene la tercera fecha de la UEFA Europa League cuando enfrenten al Stuttgart.