"He recibido amenazas", dijo uno de los que se tomó la foto con el cadáver de Maradona

Claudio Fernández fue uno de los empleados de la funeraria que se tomó una foto con el cadáver del icónico futbolista argentino, Diego Armando Maradona, por lo que cual, se encuentra en el ojo del huracán de todos los argentinos.

Y es que tanta ha sido la presión y las amenazas que ha recibido por sacarse una foto con el ‘Pibe de Oro’ que Fernández decidió dar su versión sobre lo sucedido con la imagen publicada en las redes sociales.

Le puede interesar: Dalma Maradona: "te voy a amar y defender toda mi vida"

Según Claudio, él trabaja en ese puesto desde hace algunos años: “soy de las personas que no piensan en sacar fotos de féretros o fallecidos por respeto. ¿Qué te puedo decir? Estábamos acomodándolo, ya para llevarlo, y me dicen 'flaco' y mi hijo, como todo pibe, levantó el pulgar y sacaron la foto", declaró en Radio 10 de la Argentina.

Hay que resaltar que el polémico personaje pidió respeto y perdón por su accionar; aunque resaltó que le había hecho el servicio al papá del ‘Pelusa’ y al abuelo: “estuve con Maradona cerca en vida. Y no lo hice en vida, sabiendo que es mi ídolo, no lo voy a hacer de fallecido. No hay intención. Sé que mucha gente se ha ofendido, sé que lo han tomado mal", manifestó Fernández.



Por otra parte, en medio de las declaraciones, Claudio dejó ver su preocupación por los mensajes recibidos por el polémico actuar con el cadáver de Diego Armando.

Vea también: Teófilo Gutiérrez se suma a los homenajes tras el fallecimiento de Maradona

"He recibido amenazas. Soy de barrio, me conocen. Me dicen que me van a matar, que me van a romper la camioneta, amenazan a mis hijos, y no soy de esa clase de personas", argumentó con susto.

Cabe resaltar que la empresa donde laboraba decidió acabar con los servicios que éste les prestaba por los acontecimientos expresados anteriormente: "de la empresa me echaron. Me echaron por algo que yo no hice. Y la empresa no tiene la culpa, tampoco. Si ves la foto -soy el de anteojos- estaba acomodándolo, me dijeron 'flaco' y justo levanté la vista. Nada más", explicó Fernández.



Finalmente, se disculpó con la familia Maradona por todo el ‘revuelo’ que ha ocasionado la imagen: “sé que nunca se van a poner en mi lugar. Le pido disculpas a Claudia, a Giannina, a toda la familia Maradona, a toda la gente. Y también a la cochería Pinier, porque no tiene la culpa de todo esto", finalizó.