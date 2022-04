Hermano de Freddy Rincón da detalles de su salud: "Está dando la pelea"

Manuel Rincón, hermano del histórico jugador del fútbol colombiano Freddy Rincón, aseguró en entrevista con RCN Mundo que su familia está pasando por momentos difíciles y de mucha incertidumbre por el estado crítico de salud, en el que se encuentra 'el coloso de Buenaventura', que militó en equipos como América de Cali, Napoli, Real Madrid y Corinthians.

Manuel, quien jugó en Sporting de Barranquilla, Santa Fe, y Once Caldas vive en Manizales donde tiene a su esposa, sus hijos, y su trabajo como entrenador de fútbol formativo; sin embargo, sus pensamientos están en Cali pendiente minuto a minuto de las noticias de su hermano con quién compartió en el conjunto cardenal.

“Te digo que en estos momentos se encuentra uno con esa incertidumbre, con ese desasosiego de saber que el hermano está pasando por estos momentos, pero pidiéndole a Dios, y prendido del glorioso padre porque él es el mejor médico que hay, pidiéndole a él que ayude a salir a Freddy de todo esto, y que la familia pueda volver a estar tranquila y pueda seguir disfrutando de los momentos agradables”, afirmó el mayor de los hermanos Rincón.

Manuel asegura que ha escuchado muchos rumores y especulaciones en redes sociales sobre el estado de salud de Freddy, por lo que prefiere sostener permanente contacto con uno de sus sobrinos para tener información veraz.

“Hablé con el hijo de él, Freddy Steven, y me dice: Tío mire, no le pare bolas a nada de lo que diga la gente por allá, escuche y cualquier cosa me llama, yo hablo con usted, las cosas están críticas. Todo el mundo dice mi papá murió, pero no es así, mi papá está luchando, está dando la pelea, mi papá está dando la guerra y acá estamos todos acompañándolo a él”, le relató el hijo mayor de Freddy a su tío Manuel.

El hombre, que ofició como zaguero central del Once Caldas en la década de los ochenta, aseguró que últimamente había perdido contacto con su hermano por las ocupaciones de ambos, pero que siempre estaba pendiente de sus proyectos y de su participación como panelista en los programas del canal Win Sports.

“Esto que está sucediendo nos une más, nos atrae más, nos hace recordar que somos hermanos, que somos familia y que no podemos estar el uno tan alejado del otro, entonces yo creo que estas cosas acercan, y yo creo que con la ayuda del señor, esto nos va a volver a acercar y nos va a volver a unir como familia, como hermano, y como amigos”, sostuvo.

Pidió respeto por su familia, y por el ser humano. Instó a las personas malintencionadas a que eviten generar mal ambiente, proferir especulaciones y comentarios mal intencionados sobre la vida del ídolo de la selección Colombia de la década del 90.

“La otra vez que Freddy tuvo el problema con lo de Panamá, la gente decía que Freddy era un narcotraficante, que era un ladrón, que era un mafioso, entonces las personas se olvidan de todo lo bueno que hace la gente y sin saber van tildándolo a uno de todo lo malo, entonces que respeten estos momentos y si no quieren hablar nada bueno, que tampoco digan nada malo que se queden callados y que esperen que la vida y que Dios diga el resto”, afirmó.

Finalmente, pidió oraciones por Freddy, para que se recupere lo más pronto posible y pueda volver al seno de su hogar con toda la familia.

“Lo único que me queda decirles es que oren por ese ser maravilloso, por ese hermano, por ese padre, y por ese compañero, por ese jugador de fútbol que le dio tanto a este país. Que oremos por él y que tratemos de que el glorioso padre Dios todo poderoso, no se lo lleve, que nos lo deje aquí en la tierra mucho tiempo más”, apuntó.