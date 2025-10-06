Hernán Barcos no ve una: Derrota, expulsión y polémicas declaraciones

Una actitud que no es normal en un jugador de la categoría de Hernán quien ha tenido momentos muy importantes en su carrera llegando a jugar en equipos como Liga de Quito, Palmeiras, Gremio, Atlético Nacional o Cruzeiro. El jugador parece frustrado no solo con el momento de su equipo sino con el de la liga en general en la que Alianza Lima no va bien.

Al mal momento del delantero se le suma que hace pocos días había llamado "muerto" a Álex Varela, jugador de Universitario, quien ahora recibe premio a mejor jugador del mes mientras el jugador de Alianza Lima podría perderse lo que resta de campeonato.

Piden varias fechas de sanción para el pirata

Tanto en redes sociales como en los distintos medios peruanos se piden varias fechas de sanción para Barcos, no solo por la patada que pegó sino también por la reacción que está tomando, insultar al árbitro, armar polémica con la liga y tomar una actitud de victima que realmente no se entiende.

Por ahora toca esperar la decisión del comité de disciplina peruano para conocer el alcance de la sanción.