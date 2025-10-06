Actualizado:
Hernán Barcos no ve una: Derrota, expulsión y polémicas declaraciones
El delantero argentino nacionalizado peruano vive un momento muy complicado con Alianza Lima.
Hernán Barcos es un delantero argentino nacionalizado peruano que juega en Alianza Lima, el jugador con paso por Atlético Nacional, ha sido noticia en las últimas horas por su insólita expulsión y sus declaraciones post partido en la derrota de su equipo frente a Alianza Universidad. El delantero vive un momento en el que le llueven más las críticas que los goles y la hinchada ya no lo aguanta.
En el partido de ayer no solo dejó a su equipo con 10, jugó un mal partido, tuvo varias acciones infantiles y para rematar dio unas declaraciones que dejan mucho que desear viniendo de un jugador de su categoría y trayectoria.
"Me da pena para donde está yendo el futbol peruano"
Cuando transcurría el minuto 56 del partido, Alianza Lima ya estaba abajo en el marcador, en una insólita acción Hernán Barcos quien estaba en el piso lanzó una patada directa al estómago del rival por lo que vio la tarjeta roja. Una acción infantil que dejó muy mal parado al delantero sobre todo teniendo en cuenta que inmediatamente después corrió a insultar al arbitro y en el post partido soltó palabras que dejan mucho que desear.
Todos somos responsables. Me da pena por el hincha peruano, para donde está yendo el futbol peruano, los líderes son difíciles.
Agresión sin balón es tarjeta roja. Es la tercera expulsión de Hernán Barcos desde su llegada a Alianza Lima. Lo peor es que luego insulta al árbitro por su decisión. pic.twitter.com/SMEyt10qhJ— Italo Villafuerte (@italocvillafue2) October 5, 2025
Una actitud que no es normal en un jugador de la categoría de Hernán quien ha tenido momentos muy importantes en su carrera llegando a jugar en equipos como Liga de Quito, Palmeiras, Gremio, Atlético Nacional o Cruzeiro. El jugador parece frustrado no solo con el momento de su equipo sino con el de la liga en general en la que Alianza Lima no va bien.
Al mal momento del delantero se le suma que hace pocos días había llamado "muerto" a Álex Varela, jugador de Universitario, quien ahora recibe premio a mejor jugador del mes mientras el jugador de Alianza Lima podría perderse lo que resta de campeonato.
Piden varias fechas de sanción para el pirata
Tanto en redes sociales como en los distintos medios peruanos se piden varias fechas de sanción para Barcos, no solo por la patada que pegó sino también por la reacción que está tomando, insultar al árbitro, armar polémica con la liga y tomar una actitud de victima que realmente no se entiende.
Por ahora toca esperar la decisión del comité de disciplina peruano para conocer el alcance de la sanción.
