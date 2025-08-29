Hernán Torres confirmó el futuro de Mackalister Silva; fin de la novela

Millonarios confirmó recientemente la llegada de Hernán Torres como nuevo director técnico del club tras la destitución por malos resultados de David González, quien dejó al equipo en la última casilla de la Liga BetPlay y con un trabajo bastante complicado para reponer por delante.

Se espera que con la llegada del estratega tolimense se pueda tomar un nuevo rumbo que le permita al cuadro 'embajador' volver a estar en lo más alto, ilusionarse con un título más y reivindicarse con la hinchada que está bastante golpeada. Para alcanzar estos objetivos, Torres tendría un plan en el que espera contar con nuevos jugadores que lleguen como agentes libres, pero también recuperar a figurar como Leonardo Castro y al capitán, Mackalister Silva, que no ha tenido acción desde hace varios meses, pero que ya estaría a contadas semanas de volver a pisar los terrenos de juego.

Mackalister Silva llegaría en tres semanas a Millonarios

El cuadro 'embajador' tuvo que lidiar con varias bajas sensibles en el transcurso del semestre de apertura en el inicio de David González en el banquillo técnico. Uno de los casos que más conmocionó y afectó a Millonarios fue el de 'macka', el cual sufrió una delicada lesión en el duelo ante Unión Magdalena.

En este partido contra el 'ciclón bananero', en el cual lograron llevarse una significativa ventaja de 1-3, Makcalister fue diagnosticado con esguince del ligamento colateral de la rodilla izquierda. Hasta el momento ya han pasado alrededor de seis meses desde que se vio por última vez al capitán jugando con su equipo, pero Hernán Torres ya dio indicios con su regreso estaría más cerca de los esperado.