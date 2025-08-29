Actualizado:
Hernán Torres confirmó el futuro de Mackalister Silva; fin de la novela
Mackalister Silva lleva más de seis meses sin jugar y Hernán Torres ya tomó decisión con su futuro.
Millonarios confirmó recientemente la llegada de Hernán Torres como nuevo director técnico del club tras la destitución por malos resultados de David González, quien dejó al equipo en la última casilla de la Liga BetPlay y con un trabajo bastante complicado para reponer por delante.
Se espera que con la llegada del estratega tolimense se pueda tomar un nuevo rumbo que le permita al cuadro 'embajador' volver a estar en lo más alto, ilusionarse con un título más y reivindicarse con la hinchada que está bastante golpeada. Para alcanzar estos objetivos, Torres tendría un plan en el que espera contar con nuevos jugadores que lleguen como agentes libres, pero también recuperar a figurar como Leonardo Castro y al capitán, Mackalister Silva, que no ha tenido acción desde hace varios meses, pero que ya estaría a contadas semanas de volver a pisar los terrenos de juego.
Mackalister Silva llegaría en tres semanas a Millonarios
El cuadro 'embajador' tuvo que lidiar con varias bajas sensibles en el transcurso del semestre de apertura en el inicio de David González en el banquillo técnico. Uno de los casos que más conmocionó y afectó a Millonarios fue el de 'macka', el cual sufrió una delicada lesión en el duelo ante Unión Magdalena.
En este partido contra el 'ciclón bananero', en el cual lograron llevarse una significativa ventaja de 1-3, Makcalister fue diagnosticado con esguince del ligamento colateral de la rodilla izquierda. Hasta el momento ya han pasado alrededor de seis meses desde que se vio por última vez al capitán jugando con su equipo, pero Hernán Torres ya dio indicios con su regreso estaría más cerca de los esperado.
La lesión del mediocampista dejó un vació importante en el club 'embajador' que no ha podido reponer, menos desde que se confirmó la salida de Daniel Ruiz y Daniel Cataño. Sin embargo, el estratega dio a conocer que su recuperación ha sido satisfactoria y que lo verían en aproximadamente tres semanas, según informó en el VBAR.
¿Contra cuál equipo regresaría a jugar Makcalister Silva con Millonarios?
Millonarios y Hernán Torres estarían disponiendo del regreso de 'Macka' para lo que podría llegar a ser la fecha 12 contra Fortaleza, el cual se jugará en el Estadio El Campín el 21 de septiembre o en el clásico contra Atlético Nacional en el marco de la jornada 13 que se jugará en el Atanasio Girardot el 27 de este mismo mes.
