Hernán Torres escribe una novela con Paolo Guerrero: impensable reacción sobre su fichaje

Hernán Torres llegó al Emelec de Ecuador hace cerca de un mes y desde entonces, está concentrado en reforzar de buena manera su plantilla, la misma que puede darle resultados no solo a nivel local, sino también en la Copa Sudamericana.

Bien, pues con el objetivo de darle una mejor imagen deportiva al equipo, se sabe que el técnico colombiano ha trabajado de forma inalcanzable para poder destacar dentro del fútbol internacional.

Tras toda esta situación y teniendo en cuenta también que se está moviendo el mercado de fichajes, se ha generado el rumor de que Paolo Guerrero, el internacional peruano, podría llegar al Emelec tras terminar su contrato con el Racing de Argentina.

Al conocerse dicha situación, los medios ecuatorianos aprovecharon para preguntarle a Torres sobre esto, a lo que él no dudó en responder de forma sorpresiva.

"La verdad con todo respeto, no tengo ninguna información sobre esa noticia, de verdad me sorprende. Nadie me ha hablado de Paolo Guerrero, ni me han comentado nada, ni tengo ninguna información sobre que puede venir. Si hubiese sido así, créame que le digo que sí, pero la verdad me sorprende con esta noticia. Ni el presidente ni ningún directivo me ha preguntado sobre Paolo Guerrero", fue lo que inició diciendo.

Después sentenció: "Yo no podría decidir ni determinar que Paolo Guerrero podría jugar en el plantel porque ahorita estamos enfocados en enfrentar a Sporting Cristal. Yo no puedo dar esas informaciones porque yo tengo un grupo humano que tengo que respetar y estamos compitiendo, así que si yo me pongo a hablar o comentar esos temas, creo que voy a herir o a atacar la susceptibilidad de mi equipo".

Así las cosas, parece que queda claro que no cabe una gran posibilidad de que Paolo llegue a Emelec, por lo que deberá seguir buscando equipo para continuar con su carrera deportiva.