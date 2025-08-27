Cargando contenido

Hernán Torres llamó a un nuevo arquero: revolcón en Millonarios

Se dio a conocer el arquero que llegaría en los próximos días a Millonarios.

El que no parece pasarla bien por estos días es Millonarios, un equipo que no levanta cabeza, cambió de técnico y ahora estaría dudando de Guillermo de Amores, el arquero que llegó para reemplazar a Álvaro Montero.

El guardameta uruguayo ha jugado poco, pero no ha tenido sus mejores actuaciones y parece claro que desde el conjunto 'embajador' quieren buscar otra solución, pues el segundo arquero es Diego Novoa.

Por eso acudirían a un viejo conocido del equipo, que ya habría sido contactado. Al menos así lo dio a conocer el periodista Guillermo Arango, quien en su cuenta de X dejó claro que Hernán Torres, entrenador del equipo, se contactó con Iván Arboleda.

"El arquero Iván Arboleda (29) tiene posibilidades de regresar a Millonarios en este mercado de jugadores de libres", afirmó el periodista de RCN Radio.

Es importante tener en cuenta que precisamente Arboleda se fue de Millonarios hace menos de un mes porque no se sentía bien siendo suplente y actualmente es jugador libre.

De darse la llegada de Iván, Guillermo de Amores peligraría en la titularidad del equipo, más después del rendimiento que ha tenido.

