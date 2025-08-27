Hernán Torres llamó a un nuevo arquero: revolcón en Millonarios

El que no parece pasarla bien por estos días es Millonarios, un equipo que no levanta cabeza, cambió de técnico y ahora estaría dudando de Guillermo de Amores, el arquero que llegó para reemplazar a Álvaro Montero.

El guardameta uruguayo ha jugado poco, pero no ha tenido sus mejores actuaciones y parece claro que desde el conjunto 'embajador' quieren buscar otra solución, pues el segundo arquero es Diego Novoa.

Vea también: Iván Arboleda generó malestar en Millonarios: revelan razón de su salida

Por eso acudirían a un viejo conocido del equipo, que ya habría sido contactado. Al menos así lo dio a conocer el periodista Guillermo Arango, quien en su cuenta de X dejó claro que Hernán Torres, entrenador del equipo, se contactó con Iván Arboleda.

"El arquero Iván Arboleda (29) tiene posibilidades de regresar a Millonarios en este mercado de jugadores de libres", afirmó el periodista de RCN Radio.