Actualizado:
Mié, 27/08/2025 - 17:57
Hernán Torres llamó a un nuevo arquero: revolcón en Millonarios
Se dio a conocer el arquero que llegaría en los próximos días a Millonarios.
El que no parece pasarla bien por estos días es Millonarios, un equipo que no levanta cabeza, cambió de técnico y ahora estaría dudando de Guillermo de Amores, el arquero que llegó para reemplazar a Álvaro Montero.
El guardameta uruguayo ha jugado poco, pero no ha tenido sus mejores actuaciones y parece claro que desde el conjunto 'embajador' quieren buscar otra solución, pues el segundo arquero es Diego Novoa.
Vea también: Iván Arboleda generó malestar en Millonarios: revelan razón de su salida
Por eso acudirían a un viejo conocido del equipo, que ya habría sido contactado. Al menos así lo dio a conocer el periodista Guillermo Arango, quien en su cuenta de X dejó claro que Hernán Torres, entrenador del equipo, se contactó con Iván Arboleda.
"El arquero Iván Arboleda (29) tiene posibilidades de regresar a Millonarios en este mercado de jugadores de libres", afirmó el periodista de RCN Radio.
‼️Ⓜ️ El arquero Iván Arboleda (29) tiene posibilidades de regresar a @MillosFCoficial en este mercado de jugadores de libres.— Guillermo Arango (@guilloarango) August 27, 2025
🧤 El técnico Hernán Torres se comunicó directamente con el guardameta. pic.twitter.com/sYLoVURUAI
Es importante tener en cuenta que precisamente Arboleda se fue de Millonarios hace menos de un mes porque no se sentía bien siendo suplente y actualmente es jugador libre.
Le puede interesar: Rifle Andrade estaría cerca de Millonarios: Hernán Torres reveló todo
De darse la llegada de Iván, Guillermo de Amores peligraría en la titularidad del equipo, más después del rendimiento que ha tenido.
Otras noticias
JAMES NO ES LÍDER EN SELECCIÓN; JHON JADER DURÁN QUIEBRA
Fuente
Antena 2