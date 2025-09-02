Hernán Torres no deja de sufrir Millonarios: desalentador parte médico

La llegada de Hernán Torres a Millonarios ha sido un gran alivio, tanto anímicamente como deportivamente, ya que desde que salió David González ya se han conseguido sumar dos victorias y la clasificación a octavos de final de la Copa BetPlay, lo que ilusiona a los fanáticos con el resurgir del equipo tras un largo camino que aún queda por recorrer en ambas competencias.

El cuadro 'embajador' ha venido de menos a más, pero este gran momento que se está viviendo se podría llegar a ver afectado por una noticia desalentadora desde el departamento médico y es que Hernán Torres tendría de baja, al menos en el clásico ante Santa Fe, a tres importantes figuras.

Hernán Torres se queda sin 3 figuras para Liga BetPlay

Millonarios ha venido mejorando su nivel en cuanto a lo deportivo y ha venido saliendo del fondo de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay, reponiendo su camino para obtener pronto una posible clasificación a los cuadrangulares finales.

Sin embargo el panorama se puede llegar a complicar debido a la gran variedad de ausencias que se han venido presentando en cuanto a importantes figuras por lesión. Recientemente se dio a conocer que para el siguiente duelo de Copa BetPlay ante Envigado o para el clásico ante Millonarios podría llegar a contar de nuevo con Leonardo Castro o Cristián Cañozales, pero en la "otra cara de la moneda" también hay tres jugadores que todavía no se han recuperado del todo y se quedarán otro tiempo en el departamento médico.