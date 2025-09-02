Actualizado:
Hernán Torres no deja de sufrir Millonarios: desalentador parte médico
Millonarios y Hernán Torres tienen un desalentador parte médico para la Liga BetPlay.
La llegada de Hernán Torres a Millonarios ha sido un gran alivio, tanto anímicamente como deportivamente, ya que desde que salió David González ya se han conseguido sumar dos victorias y la clasificación a octavos de final de la Copa BetPlay, lo que ilusiona a los fanáticos con el resurgir del equipo tras un largo camino que aún queda por recorrer en ambas competencias.
El cuadro 'embajador' ha venido de menos a más, pero este gran momento que se está viviendo se podría llegar a ver afectado por una noticia desalentadora desde el departamento médico y es que Hernán Torres tendría de baja, al menos en el clásico ante Santa Fe, a tres importantes figuras.
Hernán Torres se queda sin 3 figuras para Liga BetPlay
Millonarios ha venido mejorando su nivel en cuanto a lo deportivo y ha venido saliendo del fondo de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay, reponiendo su camino para obtener pronto una posible clasificación a los cuadrangulares finales.
Sin embargo el panorama se puede llegar a complicar debido a la gran variedad de ausencias que se han venido presentando en cuanto a importantes figuras por lesión. Recientemente se dio a conocer que para el siguiente duelo de Copa BetPlay ante Envigado o para el clásico ante Millonarios podría llegar a contar de nuevo con Leonardo Castro o Cristián Cañozales, pero en la "otra cara de la moneda" también hay tres jugadores que todavía no se han recuperado del todo y se quedarán otro tiempo en el departamento médico.
Según dio a conocer el periodista deportivo, Alexis Rodríguez, Nicolás Arévalo habría sufrido un golpe en el cuello del pie y se evalúa su evolución en el día a día. Helibelton Palacios tiene una lesión muscular de segundo grado en el bíceps femoral derecho y su recuperación estaría estimada en 4–6 semanas. Mientras que Guillermo de Amores tiene una lesión muscular y está a la espera de que le realicen la resonancia.
#NuestraLigaTusApuestas @RivaloColombia#MILLONARIOS— Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) September 1, 2025
Depto. Médico para Envigado (8vos Copa) y 🎁 para el Clásico (🎟🎟)
Leo y Cañozales estan OK y mañana el Profe decide si los convoca
Arévalo, golpe en el cuello del pie ❌
Helibelton va bien en su recuperación, pero no le… pic.twitter.com/81VNFnRCLL
¿Cuándo será el clásico entre Millonarios vs Santa Fe en Liga BetPlay?
El primer gran reto de Hernán Torres al mando de Millonarios será en el marco de la fecha 10 de la Liga BetPlay 2025-II cuando se enfrente a Independiente Santa Fe. El cuadro 'embajador ' auspiciará como local en el partido que se llevará a cabo el sábado 6 de septiembre sobre las 20.30 hora local.
