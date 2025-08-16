Hernán Torres regresa al fútbol colombiano: Firmará con histórico club

El panorama del fútbol colombiano podría tener un nuevo capítulo con el regreso de Hernán Torres al banquillo. El experimentado entrenador estaría muy cerca de convertirse en el nuevo director técnico del Real Cartagena, club que atraviesa un momento difícil en el Torneo BetPlay y que busca en su llegada un punto de inflexión para enderezar el camino hacia el tan anhelado ascenso. La noticia ha despertado gran expectativa, pues el técnico es conocido por revertir situaciones adversas y lograr campañas memorables.

En el plano histórico, Torres ha sido protagonista de algunos de los logros más recordados del balompié nacional. Su capacidad para liderar proyectos complejos lo llevó a conseguir el ascenso de América de Cali tras cinco años en la B, además de haber cortado la sequía de títulos de Millonarios en 2012. A eso se suma su éxito en Deportes Tolima, donde conquistó títulos de Liga y Copa, además de guiar al club a campañas internacionales que fortalecieron su reputación como uno de los estrategas más respetados del país.

La llegada del estratega se da en medio de un ambiente de urgencia. El Real Cartagena se encuentra rezagado en la tabla de posiciones de la Primera B, ocupando la novena casilla con apenas seis unidades, producto de una victoria, tres empates y una derrota. A ese difícil arranque se suma la eliminación en la Copa Colombia, donde cayeron en la serie ante Millonarios. La directiva considera que la experiencia y el liderazgo de Torres podrían ser el factor diferencial para recomponer la campaña y devolver la ilusión a la hinchada heroica.

El contexto que rodea a la institución no es sencillo. La salida de Martín Cardetti como entrenador tras una seguidilla de malos resultados dejó un vacío importante en el proyecto deportivo. El interino Roberto “Bobby” Camargo ha asumido la dirección de manera temporal, mientras se define la vinculación oficial de Torres. Sin embargo, todo apunta a que su llegada se confirmará en los próximos días, lo que significaría un movimiento estratégico en busca de estabilidad y resultados inmediatos.

La afición cartagenera mantiene la esperanza de ver nuevamente a su club en la máxima categoría, y la posible contratación de un técnico de la talla de Torres refuerza esa ilusión. El entrenador no solo cuenta con un extenso palmarés, sino también con la experiencia de haber trabajado en diferentes escenarios adversos, logrando en la mayoría de los casos darle la vuelta a la historia. Esa capacidad de resiliencia es lo que convierte su nombre en sinónimo de esperanza para proyectos con grandes desafíos.

No obstante, el panorama personal de Torres también genera interrogantes. Su más reciente paso por el Deportivo Cali no dejó los mejores recuerdos, ya que apenas pudo sostenerse unos meses en medio de la crisis institucional y deportiva del club. A pesar de ello, su prestigio sigue intacto, pues lo que ocurrió en el conjunto azucarero respondió más a factores estructurales que a su capacidad como entrenador. Ahora, con un nuevo reto, tendrá la oportunidad de demostrar nuevamente su valía.

En términos deportivos, el desafío para el nuevo timonel será darle solidez a un equipo que no ha encontrado regularidad. La defensa ha mostrado fragilidad en varios partidos, mientras que en ataque falta contundencia. Torres tendrá que aplicar su sello característico: equipos ordenados, intensos y con un fuerte componente táctico. Su historial demuestra que sabe cómo potenciar plantillas limitadas y sacar resultados incluso cuando el contexto parece adverso.

La llegada de Hernán Torres también tiene un componente emocional. La ciudad de Cartagena lleva años esperando un regreso al fútbol de primera, y cada intento fallido ha incrementado la frustración de su afición. Un técnico con la capacidad de transformar estados de ánimo podría ser la pieza clave para revitalizar el entorno y recuperar la confianza perdida. La hinchada espera que, con su experiencia, el equipo no solo sume victorias, sino que construya un proyecto sostenible que permita soñar a largo plazo.

Si finalmente se concreta su vinculación, el entrenador tolimense asumirá uno de los retos más apasionantes de su carrera: llevar a un club histórico pero golpeado de vuelta a la élite del balompié colombiano. Su trayectoria le da el aval para encarar la tarea, pero el presente de Real Cartagena exige resultados inmediatos. Será un desafío de gestión, táctica y motivación, en el que Torres intentará escribir una nueva página de éxito en su carrera y en la historia del club.

La inminente llegada de Hernán Torres al Real Cartagena simboliza mucho más que un cambio de entrenador. Representa la esperanza de una hinchada sedienta de triunfos, la necesidad de un club que busca estabilidad y la oportunidad de un técnico por demostrar que aún conserva la capacidad de ser el gran “salvador” del fútbol colombiano.