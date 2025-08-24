Hernán Torres regresaría a Millonarios con un delantero campeón

Millonarios inicia un nuevo camino de la mano de Hernán Torres, quien llega en reemplazo de David González con la obligación de reponer el mal momento deportivo que pasaron en las primeras fechas de la Liga BetPlay y que los está dejando de manera parcial en el fondo de la tabla de posiciones.

Torres es un viejo conocido del club, con amplia experiencia a nivel nacional e internacional, por lo que las expectativas de los hinchas 'embajadores' y de las propias directivas es bastante alto. Además, podría llegar acompañado en la zona del banquillo con otro "viejo conocido" de Millonarios, Wason Rentería, quien se ofreció como asistente técnico del tolimense.

Wason Rentería se ofreció como asistente de Torres en Millonarios

Hernán Torres todavía no ha debutado en la zona técnica de Millonarios a pesar de ya haber sido presentado de manera oficial por el equipo. Recientemente en el duelo contra Junior en Liga BetPlay debutó Carlos Giraldo, pero no falta mucho para volver a ver al tolimense dirigiendo al 'embajador'.

Las reacciones tras el regreso de Hernán al equipo bogotano han sido bastante positivas y no solamente se han reportado los fanáticos que lo recuerdan con cariño tras el título obtenido en 2012, sino también viejos conocidos como Wason Rentería, ex delantero campeón con Millonarios.