Hernán Torres regresaría a Millonarios con un delantero campeón
Millonarios presentó a Hernán Torres como su nuevo técnico y regresaría con un goleador campeón.
Millonarios inicia un nuevo camino de la mano de Hernán Torres, quien llega en reemplazo de David González con la obligación de reponer el mal momento deportivo que pasaron en las primeras fechas de la Liga BetPlay y que los está dejando de manera parcial en el fondo de la tabla de posiciones.
Torres es un viejo conocido del club, con amplia experiencia a nivel nacional e internacional, por lo que las expectativas de los hinchas 'embajadores' y de las propias directivas es bastante alto. Además, podría llegar acompañado en la zona del banquillo con otro "viejo conocido" de Millonarios, Wason Rentería, quien se ofreció como asistente técnico del tolimense.
Wason Rentería se ofreció como asistente de Torres en Millonarios
Hernán Torres todavía no ha debutado en la zona técnica de Millonarios a pesar de ya haber sido presentado de manera oficial por el equipo. Recientemente en el duelo contra Junior en Liga BetPlay debutó Carlos Giraldo, pero no falta mucho para volver a ver al tolimense dirigiendo al 'embajador'.
Las reacciones tras el regreso de Hernán al equipo bogotano han sido bastante positivas y no solamente se han reportado los fanáticos que lo recuerdan con cariño tras el título obtenido en 2012, sino también viejos conocidos como Wason Rentería, ex delantero campeón con Millonarios.
El ya retirado futbolista de 40 años al ver la oficialización del traspaso de Torres a Millonarios, se reportó en los comentarios de sus primeras palabras con el club diciendo que estaba listo y que lo llevara como asistente técnico, lo cual también recibió mucho apoyo por parte de los seguidores.
Wason Rentería se ofrece como asistente de Hernán Torres en Millonarios
Palmarés de Hernán Torres como director técnico
Hernán Torres ha levantado cinco títulos a lo largo de su carrera dirigiendo a profesional, el primero de ellos llegó justamente con Millonarios cuando lo dirigió en 2012 y quedó campeón en el certamen de clausura. Después de este logro salió campeón y ascendió con América en 2016, a nivel internacional sumó un título de liga con Melgar de Perú y luego regresó a Colombia para quedar bicampeón con Tolima con la liga local en 2021 y la Superliga en 2022.
