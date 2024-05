Durante los últimos días, el nombre de Hernán Torres ha estado caliente en el fútbol de Ecuador, en donde dirige al Emelec, y en Colombia. Pues, mucho se ha hablado de la posibilidad de que dirija al Deportivo Cali, una operación que ha tomado muchas vueltas, dado que afirmaron que ya había negociaciones entre las partes.

Sin embargo, Hernán Torres fue contundente sentenciando que su futuro en Emelec, pese a los malos resultados depende únicamente en lo que diga el presidente, José Pileggi. De hecho, el mismo club le puso fin a los rumores por medio de un video con el ibaguereño que reveló que la única manera de salir del club sería si lo echan.

Los ánimos se pusieron más calientes cuando se pudo ver en varios medios que Hernán Torres habría renunciado al cargo de director técnico en Emelec, algo que lo podría acercar al Deportivo Cali. No obstante, en el club eléctrico no dieron a conocer la información, y, sentenciaron que se trataba nada más y nada menos de información falsa.

Hernán Torres dejó de dirigir a Emelec en los últimos partidos por una dura sanción de tres fechas, es decir, lo que resta de la primera ronda de la LigaPro. De nueva cuenta, el estratega tolimense reiteró en El Canal del Fútbol, “yo me quedo hasta que el presidente decida, o hasta que yo le diga, presidente hasta aquí llego”.

El entrenador colombiano no puede creer toda la desinformación que se ha generado últimamente, y afirmó, “estoy sorprendido de que se manejara tanta especulación. Sorprendido de todo lo que está pasando, todos los ires y venires. No sé si con buena intención o con mala intención, pero em tiene sorprendido. Si me quieren tener aquí o sacar, que la persona ponga a decirlo en vez de lanzarlo y que otros comiencen a decirlo”.

HERNÁN TORRES FUE MÁS DESAFIANTE: ¿QUÉ DIJO?

Luego, fue mucho más desafiante, “la persona que no quiere que esté aquí que lo diga, que me lo plantee en la cara, como yo soy con la gente, voy de frente, he sido criado así”. Sobre su renuncia, afirmó, “¿dónde he renunciado, por favor? ¿Dónde está la carta que yo pasé? Hasta de Colombia me llamó mi papá, preocupado por lo que pasó”.

Finalmente, concluyó que nunca lo han dejado tranquilo desde que firmó contrato con el club, “¿qué mal he hecho yo? En este equipo todos los días hay cosas, no tengo paz desde el primer día que llegué el año pasado. Suéltenlo, déjenlo tranquilo, pues”.