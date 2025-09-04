Hernán Torres sigue sin convencer en Millonarios y culpó a David González

Una nueva instancia de la Copa BetPlay comenzó y en esta nuevamente Millonarios volvió a ser protagonista, ya que inició con el pie izquierdo los cuartos de final cayendo en condición de visitante ante Envigado, el cual se logró imponer por la mínima diferencia desde antes de los 15 minutos de dar iniciado el duelo.

Tomás Soto fue quien se robó las miradas de este compromiso al haber abierto el marcador sobre el minuto 14, hecho que no pudo revertir el equipo dirigido por Hernán Torres y que los obliga a remontar la serie en Bogotá. Frente a esta situación, el estratega tolimense no salió contento con el rendimiento de su equipo ni con lo que se jugó, confesando sin tapujos que habían jugado mal y dejando también una "pulla" a David González.

Hernán Torres se escudó en David González por su mal momento en Millonarios

Hernán Torres fue presentado a mediados del mes de agosto como el nuevo director técnico de Millonarios, se le ha dado tiempo de acoplarse al equipo, de llevar a cabo su proyecto de juego, pero no ha terminado de convencer del todo, ya que en partidos definitivos de la Copa BetPlay ha salido con resultados negativos.

Torres dirigió su primer partido en la vuelta de octavos de final contra Real Cartagena y perdió, pero obtuvo la clasificación a cuartos de final. En su siguiente reto en esta competencia se esperaba que pudiera sacar ventaja contra Envigado, equipo que no cuenta con buen presente en la Liga BetPlay, pero también terminó cediendo terreno, situación preocupante con la que se excusó el tolimense diciendo que solo estaba trabajando con la base que había dejado David González.