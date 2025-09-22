Hernán Torres teme a Nacional aunque no haya DT: polémica declaración

La Liga BetPlay 2025-II sigue avanzando de la mejor manera y la primera fase está a punto de llegar a su fin con los ocho mejores equipos de la tabla de posiciones, en donde Nacional ya tiene parcialmente escrito su nombre, pero otros grandes equipos como Santa Fe, América y Millonarios se encuentran afuera.

En el marco de la fecha 13 se vienen nuevamente duelos cargados de emoción en donde Millonarios y Atlético Nacional serán protagonistas con un nuevo clásico en el Estadio Atanasio Girardot, escenario deportivo al cual regresa Hernán Torres y en donde podrían llegar a tener una significativa ventaja, ya que el cuadro 'verdolaga' continúa sin técnico.

Hernán Torres le envía polémico mensaje a Nacional antes del clásico

Millonarios no pasa por un buen momento deportivo en el semestre de clausura 2025, se tuvieron que tomar medidas con respecto a la el cargo de David González tras los malos resultados y llegó Hernán Torres, viejo conocido del club con el cual las cosas no han salido tampoco tan bien en lo que lleva dirigiendo.

Ha sumado un par de victorias importantes, la más reciente de ellas contra Fortaleza en el Estadio El Campín y ahora se aproxima nuevamente un reto fundamental en su continuidad, ya que se deberá medir ante Atlético Nacional, escuadra que se encuentra si director técnico en este momento, pero aún así el estratega tolimense le sigue teniendo miedo a lo que pueda llegar a pasar en Medellín, ya que reconoció que estos partidos se juegan a otro precio.