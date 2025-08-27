Hernán Torres tomó decisión con Llinás: traerá nuevo defensa a Millonarios

Millonarios no la viene pasando bien en el semestre de clausura de la temporada 2025, en donde los malos resultados lo han terminado dejando en la última casilla de la Liga BetPlay con un largo y complicado camino por recomponer por parte de Hernán Torres, quien fue el estratega que tomó el mando del club embajador tras la crisis en la que los dejó David González.

La ilusión de los fanáticos 'embajadores' con la llegada del estratega tolimense creció, ya que les ha dado la seguridad de contar con su apoyo y experiencia para retomar un camino lleno de victorias. Además, también reveló que está trabajando de la mano de las directivas para fortalecer la plantilla con nuevos fichajes que se encuentran como agentes libres y en donde pueden encontrar el reemplazo de Andrés Llinás, quien se perderá el resto de la temporada.

Le puede interesar: Hernán Torres se 'destapó' y confirmó su objetivo en Millonarios

Hernán Torres confirmó que está buscando reemplazo de Llinás en Millonarios

Torres lleva poco en su regreso a Millonarios, fue confirmado como nuevo técnico el 22 de agosto, no dirigió en el partido contra Junior de Barranquilla, hasta ahora ha tenido la oportunidad de estar presente en uno de los entrenamientos y respectivamente en un partido oficial, el cual fue en el duelo de ida de la Fase 1B de la Copa BetPlay contra Real Cartagena.

Estas primeras pruebas le sirvieron al estratega para ir viendo las facultades de cada uno de los jugadores, ir implantando una idea de juego, la disposición de cada uno de sus futbolistas, pero también para determinar qué problemas y necesidades hay. Una de las más visibles es la falta de continuidad de Guillermo de Amores y también la ausencia de un referente como Andrés Llinás, quien sufrió una fractura del cuello de pie de su pierna izquierda y tuvo que someterse a cirugía.