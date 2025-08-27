Actualizado:
Hernán Torres tomó decisión con Llinás: traerá nuevo defensa a Millonarios
Hernán Torres necesita otro defensor tras la ausencia de Llinás y lo traería de los jugadores libres.
Millonarios no la viene pasando bien en el semestre de clausura de la temporada 2025, en donde los malos resultados lo han terminado dejando en la última casilla de la Liga BetPlay con un largo y complicado camino por recomponer por parte de Hernán Torres, quien fue el estratega que tomó el mando del club embajador tras la crisis en la que los dejó David González.
La ilusión de los fanáticos 'embajadores' con la llegada del estratega tolimense creció, ya que les ha dado la seguridad de contar con su apoyo y experiencia para retomar un camino lleno de victorias. Además, también reveló que está trabajando de la mano de las directivas para fortalecer la plantilla con nuevos fichajes que se encuentran como agentes libres y en donde pueden encontrar el reemplazo de Andrés Llinás, quien se perderá el resto de la temporada.
Hernán Torres confirmó que está buscando reemplazo de Llinás en Millonarios
Torres lleva poco en su regreso a Millonarios, fue confirmado como nuevo técnico el 22 de agosto, no dirigió en el partido contra Junior de Barranquilla, hasta ahora ha tenido la oportunidad de estar presente en uno de los entrenamientos y respectivamente en un partido oficial, el cual fue en el duelo de ida de la Fase 1B de la Copa BetPlay contra Real Cartagena.
Estas primeras pruebas le sirvieron al estratega para ir viendo las facultades de cada uno de los jugadores, ir implantando una idea de juego, la disposición de cada uno de sus futbolistas, pero también para determinar qué problemas y necesidades hay. Una de las más visibles es la falta de continuidad de Guillermo de Amores y también la ausencia de un referente como Andrés Llinás, quien sufrió una fractura del cuello de pie de su pierna izquierda y tuvo que someterse a cirugía.
Frente a esta desalentadora situación, Hernán Torres dio a conocer en Planeta Fútbol de Antena 2 que tomaría cartas en el asunto y están evaluando la opción de traer un reemplazo de los jugadores que se encuentran como agente libre en este momento, aunque Moreno Paz también podría ser una buena opción ya que se está recuperando de buena manera de su lesión.
"Alex Moreno Paz ya regresa de una lesión que tuvo, se puso a trabajar con normalidad y estamos mirando, estamos evaluando y tenemos que revisar. Ya dirigí un entrenamiento, pero tenemos que solucionar rápidamente porque no hay tiempo y hay que decidir lo más pronto posible".
¿Qué pasó con Andrés Llinás en Millonarios?
Sobre el minuto 71 del partido entre Millonarios y Deportivo Cali, cuando el conjunto ‘azucarero’ iba ganando 3-2 el partido, Andrés Llinás disputaba un balón en la mitad de la cancha, con tan mala suerte que en una serie de movimientos con el rival termina cayendo sobre su pierna izquierda, doblando su tobillo de forma alarmante y dejando una imagen realmente de preocupante.
Al día siguiente el cuerpo médico de Millonarios dio a conocer el diagnóstico oficial con una fractura del cuello de pie de su pierna izquierda y a la que se le tuvo que realizar una intervención quirúrgica para el inicio de su proceso de recuperación. La cirugía fue todo un éxito y ahora se deberá esperar al tiempo de incapacidad, el cual está estimado en cuatro meses.
