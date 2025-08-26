Hernán Torres tomó radical decisión con el futuro de delantero en Millonarios

Millonarios está a punto de iniciar un nuevo camino en el Fútbol Profesional Colombiano de la mano de Hernán Torres, quien fue presentado como nuevo director técnico tras la destitución de David González tras la reciente caída ante Unión Magdalena en el Estadio El Campín.

El estratega tolimense vivirá su segunda experiencia al mando del cuadro 'embajador', ya llevó a cabo su primera práctica, compartió con los jugadores y debutará en el partido de vuelta de la Fase 1B de la Copa BetPlay ante Real Cartagena. Para este compromiso que se llevará a cabo el martes 26 de agosto, convocó un equipo lleno de experiencia, con grandes figuras, pero también decidió que no querría contar con el delantero, Jorge Cabezas Hurtado.

Hernán Torres dejó sin convocatoria a Cabezas Hurtado

Millonarios tiene todavía un largo camino por recorrer y corregir en el FPC tras el mal rato que pasó con David González y que, hasta el día de hoy, lo está dejando en la última casilla de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay con tan solo cuatro puntos obtenidos en siete partidos disputados.

Hernán Torres tendrá un difícil reto que afrontar por delante, pero con su amplia experiencia y recorrido puede llegar a salvar la temporada, comenzando con la Copa BetPlay, certamen en el que podrá empezar soñando con la clasificación a octavos de final si llega a mantener la ventaja sobre Real Cartagena.