Hernán Torres volvería al FPC: el equipo que lo buscaría

Hernán Torres es uno de los entrenadores más importantes de los últimos años en el fútbol colombiano, pues el exportero ha conseguido diferentes títulos con algunos clubes como Millonarios, Tolima además de conseguir el ascenso con el América a primera división.

Es por esto que su nombre vuelve a sonar para llegar al fútbol colombiano y hacerse cargo del Real Cartagena, equipo que recientemente se quedó sin mandamás al optar por ponerle fin al ciclo de Mario Sebastián Viera con el club por malos resultados.

De momento se desconoce una oferta formal del equipo para contar con los servicios del mandamás que tiene experiencia en diferentes clubes de Colombia y de la región, por lo que títulos como el del Torneo Betplay son más que positivos ante una probable llegada para asumir las riendas del equipo.

Por otro lado, se ha dado a conocer que uno de los hombres que lidera el interés de la directiva para tomar el cargo es Martín Cardetti, quien dirigió a Independiente Santa Fe y además consiguió ser campeón en la 'B' con Llaneros de Villavicencio.

Viera termina su primera experiencia como DT

Tras malos resultados, el exportero Sebastián Viera dejó su cargo como mandamás de Real Cartagena y habló sobre la seguidilla de malos resultados en el conjunto Heroico.

"Lo que he ganado va a permanecer conmigo toda la vida, más allá de que ahora estoy en esta etapa y hemos perdido dos partidos. Yo no lo veo como que me voy a desprestigiar. No ha terminado el campeonato todavía, no hemos perdido, estamos entre los ocho y no hemos perdido, todavía hay posibilidades de ascender, la vida a mí me ha enseñado que no siempre es color de rosa, hay piedras en el camino y el hombre las va saltando y sigue adelante. Cuando he ganado no fue de la noche a la mañana y sin tropiezos, muchos tropiezos", mencionó el entrenador uruguayo.