Higuita avisó a Lorenzo: el borrado que pidió para Selección Colombia en Mundial

Se vienen los amistosos de la Selección Colombia que deberá medirse contra México y Canadá el 11 y 14 de octubre respectivamente. Estos partidos serán claves para Néstor Lorenzo pensando en hacer un buen Mundial y sacar conclusiones que llevarán al combinado nacional a estructurar mejor a sus convocados para afrontar la Copa del Mundo.

Después de las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección Colombia encontró a su delantero perfecto como lo es Luis Javier Suárez que marcó cuatro tantos en la remontada contra Venezuela. Además, Jhon Córdoba también cumplió con dos goles, uno ante Bolivia y otro con los venezolanos.

Sin embargo, seguramente no serán los únicos convocados para lo que viene. Juan Camilo Hernández viene pidiendo pista con sus goles en Betis. Además de jugadores de la Liga BetPlay que podrían entrar en escena en estos juegos previos y quién quita, ganarse un lugar en la nómina para afrontar el Mundial.

Justamente, René Higuita, ex arquero y referente de la Selección Colombia y de Atlético Nacional pidió a gritos a un jugador del cuadro verdolaga. Se trata nada más ni nada menos que de William Tesillo, defensor central que viene de anotar un gol contra Millonarios.

¿WILLIAM TESILLO REGRESARÍA A LA SELECCIÓN COLOMBIA? RENÉ HIGUITA LO PIDIÓ

Desde que regresó a Atlético Nacional, el nivel de William Tesillo ha estado entre lo más alto. Su capacidad defensiva, sus goles y sus quites hablan por sí solos y por todas estas cualidades, René Higuita pidió a Néstor Lorenzo el regreso del zaguero central que podría volver a la convocatoria en esta Fecha FIFA.

Néstor Lorenzo ya conoce a la perfección a William Tesillo con su paso en la Selección Colombia en las anteriores convocatorias de José Néstor Pékerman. También fue un habitual convocado de Reinaldo Rueda, pero con Lorenzo no ha sumado convocatorias.

En medio de un entrenamiento de Atlético Nacional, René Higuita pidió a gritos el regreso del defensor central para la Selección Colombia, “Willi, te espero en Selección desde hace rato. Estás pidiendo la pista desde hace rato”, fue el mensaje del legendario guardameta para Néstor Lorenzo.

Acto seguido, René habló de las cualidades del zaguero central que podrían ser determinantes para su regreso a la Selección Colombia, “como trabajás, seguramente vas a estar allá. Ahí les cuento, una máquina”. William Tesillo solo le respondió, “Dios mediante, gracias René”.

René no fue el único en pedir a William Tesillo en la Selección Colombia. Carlos Antonio Vélez coincidió y afirmó en Palabras Mayores que, “yo creo que Tesillo merece un chancesito. ¿Qué es más que Yerry Mina? Lejos, lejos”.

Con este panorama y a la espera de los convocados de Néstor Lorenzo para las Fechas FIFAS que cierran el 2025 y que intentarán responder a la convocatoria para el Mundial, el combinado nacional podría dar sorpresas y William Tesillo podría ser tenido en cuenta por su excelente nivel en Atlético Nacional.