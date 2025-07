Hijo de Marcelo Gallardo salpicado en escándalo: habría radical sanción

Hace tres años, la Liga BetPlay sumaba al hijo de Marcelo Gallardo como fichaje en el Once Caldas. Nahuel firmó contrato en calidad de cedido en busca de ganar regularidad, pero poco protagonismo tuvo el lateral argentino en la institución de Manizales.

Fue un paso fugaz el de Nahuel Gallardo que no pudo ganarse la titularidad en el equipo caldense y que tampoco desentonó mucho en el campo de juego como se esperaba por ser el hijo de Marcelo, un exjugador con una calidad técnica increíble y con una excelente pegada, tanto así, que el ahora técnico de River Plate brilló en el PSG codeándose con los grandes del mundo en su época.

Pero, la historia de Nahuel Gallardo no fue de la misma forma, y, de hecho, años después de su adiós de la liga de Colombia, firmó un bochornoso momento en la Liga Ecuabet defendiendo los colores del Delfín en un encuentro contra el Deportivo Cuenca que igualaron a un tanto.

Y es que, en medio del compromiso, Nahuel Gallardo quedó en evidencia por unas declaraciones racistas que acusó el defensor ecuatoriano, Eddie Guevara. La jugada pasó sin mayores consecuencias dentro del partido para Nahuel que siguió jugando y completó los 90 minutos sin ningún problema.

EDDIE GUEVARA SEÑALÓ A NAHUEL GALLARDO: “ME DIJO INSULTOS RACISTAS”

Nahuel Gallardo fue salpicado en esta polémica después de que Eddie Guevara mencionara tras el partido que el argentino le habría dicho, “dijo insultos racistas. Me llamó negro y mono, y no estamos para eso”. Guevara no aguantó más y demostró su inconformismo por la situación.

Además, el zaguero ecuatoriano también reprochó que se hable de racismo en estos momentos, “hay que tener un poquito de empatía. El del racismo no es el idioma correcto. Tengo la cabeza fuerte y sé cómo es el fútbol. Que se haga cargo de lo que dice Gallardo. Yo nunca tuve nada que ocultar”.

El hijo de Marcelo Gallardo está envuelto en esta bochornosa situación en donde el racismo vuelve a dar de qué hablar en el fútbol y no debería ser así. Han intentado con protocolos parar esto, pero no ha sido posible y siguen reincidiendo en estos temas.

LA SANCIÓN QUE PODRÍA ENFRENTAR NAHUEL GALLARDO

Una posible penalización quedará pendiente si el árbitro del partido anota en el acta del compromiso estos hechos que Eddie Guevara se cansó una y otra vez de indicarle al juez central del encuentro. De hecho, el defensor afectado aseguró que, “a la comisaria del partido se lo dije, pero me dijo ‘no puedo hacer nada porque el árbitro es el que está adentro y lo ve’”.

Adicionalmente, le hizo saber al juez central, “yo se lo dije al árbitro una, dos, ¿hasta cuándo?”. Eddie Guevara espera la penalización respectiva al argentino, “si tuvo los pantalones para decirlo, que se haga cargo y si hay una sanción que lo hagan”.

La sanción quedará sujeta a lo que el árbitro haya anotado en el acta. La Liga Ecuabet deberá definirlo, pero seguramente, como es habitual en estos casos, le caería una pena de fechas y de una multa para que no vuelva a reincidir. Delfín, frente a estos hechos también debería tomar cartas en el asunto.