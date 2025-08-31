Hinchas de Fluminense se hartan de jugador colombiano: “Es horrible”

Con presencia en la Copa Sudamericana y en el Brasileirao, los hinchas del Fluminense le exigen en demasía a los jugadores en busca de cambiar la regular participación en la liga local en la que están en la novena casilla a 19 puntos del líder, justamente, su clásico rival Flamengo.

Se acaba de ir Jhon Arias, ídolo de la institución de Río de Janeiro y, sin duda alguna, representó una baja sumamente sensible para el Fluminense que necesita reemplazar al chocoano. En ese sentido, se complicaron bastante en la elección y optaron por otro colombiano que se sumó a Gabriel Fuentes y a Kevin Serna. Santiago Moreno fue el elegido firmando un contrato por cuatro años hasta 2029.

Portland Timbers dejó salir a Santiago Moreno aceptando una oferta de 5,5 millones de dólares que pagaron desde Brasil. No obstante, aunque apenas ha sumado dos partidos con el ‘Fluzao’, el ex América de Cali ha quedado a deber con una exigente afición que no lo aguanta más.

LOS HINCHAS NO PUEDEN CON SANTIAGO MORENO

Santiago Moreno llegó al Fluminense después de destacadas participaciones con el Portland Timbers de la MLS. De hecho, en el último partido que jugó frente al Atlético de San Luis por la Leagues Cup, Moreno se echó el equipo al hombro con dos asistencias para una goleada de 4-0.

Con ese partido llegó a Brasil y había mucha expectativa, especialmente porque llegaba a reemplazar a Jhon Arias. Pese a esto, la hinchada necesitó dos partidos para explotar con el extremo vallecaucano de 25 años que ha tenido protagonismo en la Selección Colombia con dos juegos disputados.

En el primer partido que tuvo a Santiago Moreno en el campo de juego, el caleño entró a los 84 minutos y poco o nada pudo hacer para cambiar la derrota 4-2 contra el Bragantino. Apenas tocó el balón 18 veces e intentó mover los hilos. SofaScore le dio un puntaje de 6,9. Moreno contó con la confianza de ser inicialista frente al Santos y SofaScore le dio apenas un 6,1 en 65 minutos disputados.

Para un jugador de carácter ofensivo, su protagonismo fue nulo. No hizo ningún disparo ni al arco ni desviado. Por esta razón, los hinchas aparecieron en redes sociales con mensajes como “ese Santi Moreno es horrible”, otros afirmaron “gracias a Dios que se fue Santi Moreno” cuando fue sustituido por Yeferson Soteldo.

LA DECISIÓN DE RENATO CON SANTIAGO MORENO

A diferencia de los hinchas, la opinión del director técnico es lo que cuenta. Renato Portaluppi tendrá que sacar a relucir lo que pagaron por el extremo colombiano. 5,5 millones de dólares deben dar éxito en una institución como Fluminense. Santiago Moreno no ha dado su mejor desempeño, pero apenas llegó al club y es normal que deba adaptarse en Brasil.

El próximo partido de Fluminense será contra Bahía en la vuelta de los cuartos de final de la Copa de Brasil. Con una derrota en la ida, Santiago Moreno deberá reventar con la necesidad de remontar el partido y cambiar las críticas por buenos comentarios. Además, se acercan lo cuartos de final de la Sudamericana y en torneo internacional deberá tener buen protagonismo.

Por su parte, en el Brasileirao, Santiago Moreno volverá al ruedo enfrentando a Corinthians en condición de local. Ante su público será el mejor escenario para poder reivindicarse ante su afición que no lo aguanta en estos dos encuentros disputados.