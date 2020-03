Hinchas de Tottenham se volcaron a las redes para que Davinson se quede

La actualidad de Tottenham no es la mejor desde hace algún tiempo y la llegada de Mourinho no fue solución para esa pobre realidad que cobró, en primera instancia, la cabeza de Mauricio Pochettino, luego de qu el argentino llevara al equipo, de manera inesperada, a la final de la Champions League de la temporada 2018/19 y cumpliera un magnífico papel en la Premier del mismo año competitivo.

Sin embargo, para los hinchas siempre hay jugadores intocables y, además de Harry Kane, quien actualmente se encuentra lesionado, uno de los que se ganó ese rótulo en el último tiempo parece ser el colombiano Davinson Sánchez, en quien, según la prensa, estaría interesado Real Madrid para la próxima temporada y esto, además de enfurecer a los hinchas, los hizo demostrar el cariño que sienten hacia el colombiano.

El medio en cuestión fue el británico 'SportsMole', que aseguró que desde España consideraban hacer una oferta por el joven de 23 años al que todavía le quedan cuatro años de contrato, sin embargo, la respuesta no se hizo esperar y usando las redes sociales como canal los aficionados escribieron comentarios como: "Deberíamos reconstruir nuestra defensa entorno a él. Debería ser considerado intocable antes de que llegue una oferta escandaloza que no podamos rechazar" o "No lo hagas (Daniel) Levy".

Con las ligas del mundo detenidas casi en su totalidad, Davinson se sigue entrenando en casa pues tras la llegada de Mourinho le ha costado adaptarse al nuevo sistema y, aunque esto ha generado algunas críticas, el colombiano sigue siendo uno de los jugadores queridos por los hinchas y sigue creciendo en una liga complicada como la Premier, en la que el margen de error es mínimo.