Histórica expulsión en la liga de Turquía para Falcao García

Falcao García tuvo una jornada agridulce con su equipo Galatasaray, ya que marcó un ‘golazo’ pero su anotación quedó empañada debido a la expulsión sufrida este fin de semana.



Y es que según el vicepresidente del club de Estambul, Abdurrahim Albayrak la tarjeta roja que recibió el 'samario' “estuvo mal” puesto que dejó al equipo con un hombre menos cerca de 15 minutos.



No obstante, el gol convertido por Falcao sirvió para que Albayrak lo felicitara a él y al resto de la plantilla: “Falcao marcó un gol digno de él. Felicito a todo el equipo, a la delegación técnica, a todos los que contribuyeron", declaró el vicepresidente Albayrak al portal 'Sporx'.



No obstante, también aclaró los rumores sobre su salida del club: “Es mentira. No tengo carácter para dejar a un Galatasaray cuyo presidente está enfermo. Soy del Galatasaray, y soy muy buen integrante".



Cabe resaltar que, esta es la primera expulsión de Falcao en las tierras europeas, ya que cuando portó las camisetas de Porto, Atlético de Madrid, Mónaco, Chelsea y Manchester United, el samario nunca había sido expulsado de los terrenos de juego.