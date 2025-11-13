Histórica selección quedó eliminada para el Mundial: hay sorpresa

En esta Fecha FIFA de noviembre continúan los partidos de clasificatorias mundialistas en cada confederación. Francia selló su clasificación en Europa al superar con creces a Ucrania con un 4-0 con el que sellaron el paso. Hay varias naciones que podrían poner su nombre en esa selecta lista de 48 participantes en la Copa del Mundo.

Pero, la gran sorpresa pasa nada más ni nada menos que en África cuando se están disputando las semifinales de las Eliminatorias africanas con el partido entre Camerún contra la República Democrática del Congo. Quien ganara tenía la opción de jugar la final de la repesca.

Justamente, Camerún tenía todavía opciones grandes para poder estar en el Mundial y darle el golpe a otra histórica como Nigeria que también cayó en zona de repesca para definir la última plaza mundialista. Los nigerianos se medían frente a Gabón, pero golearon y sacaron su partido adelante.

CAMERÚN QUEDÓ ELIMINADA PARA EL MUNDIAL DE 2026

Con los partidos de semifinales en las clasificatorias de África, Camerún debía dar el golpe para sellar el paso al juego definitivo de la repesca en donde se iba a ver las caras con Nigeria o con Gabón. Sin embargo, eso no se pudo lograr después de un agónico tanto del Congo que acabó las aspiraciones de los ‘Leones Indomables’.

Sin duda alguna, el gol de Chancel Mbemba fue determinante para apagar la ilusión que tenían en Camerún. El gol a los 90+1 sentenció a los cameruneses que no pudieron clasificar a su novena Copa del Mundo como se esperaba. Una histórica selección que estuvo cerca de meterse dentro de las cuatro mejores participantes en 1990 cuando fueron eliminados en los cuartos de final.

Desde sus primeras Eliminatorias en 1958, duró casi treinta años sin poder sellar la participación a un Mundial. Los cameruneses apenas pudieron estar en una Copa del Mundo en 1982 y quedaron eliminados en la primera ronda sin sumar unidades en la fase de grupos.

Luego estuvo en 1990 cuando quedó eliminado en manos de Inglaterra. Participó de manera continua hasta 2002 sin poder superar la fase de grupos. En 2006 no pudo clasificar, pero regresó para el 2010, 2014 y 2022 en torneos en los que tampoco logró clasificar a octavos de final.

Además de Camerún, hay varias selecciones que también pueden quedar eliminados en sus respectivas clasificatorias. Italia está en zona de repechaje y deberá tratar de clasificar en la repesca europea. Portugal no ha logrado clasificar y se puede complicar en la última fecha. En África podría quedar afuera Nigeria que también representaría una sorpresa. Tampoco clasificaron al de 2022 y podrían quedar afuera en este torneo.