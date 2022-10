La Corporación Club Deportivo Tuluá (Cortuluá) volverá a jugar en la segunda división del Fútbol Profesional Colombiano después de confirmar su descenso de la Liga BetPlay al no lograr los puntos necesarios para mantenerse en la máxima categoría.

Luego de tener tres técnicos en el año 2022, teniendo en cuenta que comenzó la temporada con el chileno Manuel Suárez Jiménez, después a César Torres y finalmente a Fernando Velasco, el equipo vallecaucano tuvo el peor promedio del campeonato, que lo obligará a jugar el Torneo BetPlay en el 2023.

Ante esta situación, Óscar Ignacio Martán, duelo de la institución, se plantea una reestructuración para la temporada del 2023, después de analizar el apoyo y respaldo económico con el que cuenta.

En diálogo con el Súper Combo de RCN, Martán aceptó que existe la posibilidad de que el equipo cambie de sede e incluso de nombre.

"Apareció un alcalde que le gusta el deporte. Empezamos a halar con él del tema del fútbol femenino. Es Jhon Jairo Santamaría, alcalde de Yumbo. Empezamos a hablar de muchas cosas y entre ellas empezó a mostrar hecho. Mejoró el estadio, arreglaron los camerinos, hicieron sala de prensa, han hecho lugar para los árbitros. Hay dos canchas. Además, Yumbo es la zona industrial del Valle y esperamos encontrar un patrocinio. Hay un apoyo en cuanto al tener terrenos para hacer canchas y espacios para el deporte. Estamos hablando muy seguidamente sobre el tema", afirmó.

El directivo también se refirió al poco apoyo que ha recibido en el municipio de Tuluá y a las malas condiciones en las que está el estadio Doce de Octubre.

"Para quienes dicen que le hacemos daño al Cortuluá. Llevamos desde el año 1992 poniendo la cara y llevando fútbol profesional. Desde que conozco al Cortuluá no ha habido ninguna alcaldía que haya patrocinado. El estadio es el municipio y lo respetamos, pero hay una gran diferencia en lo que invierte en un estadio como el Pascual Guerrero en Cali a lo que se invierte en Tuluá. La iluminación vamos para muchos años y no hay. Es doloroso no tener un estadio competente".

Óscar Martán aceptó que a pesar de tener una institución formada en Tuluá, no desecha la posibilidad de llevar el equipo a Yumbo y realizar una reestructuración.

"Duele si llegamos a concretar el tema. No estamos extorsionando a nadie, pero hay una diferencia abismal".

Finalmente, Martán aseguró que criticó cuando equipos como Jaguares y Águilas cambiaron seguidamente de sede y nombre, pero entiende la necesidad de encontrar un respaldo.