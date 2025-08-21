Histórico equipo del FPC quiere a Jorge Luis Pinto como Dt: "vamos por él"

Real Cartagena está en búsqueda de su nuevo director técnico, después de haber anunciado la salida del argentino Martín Cardetti, quien dejó el cargo ante los malos resultados en el Torneo Betplay.

Teniendo en cuenta que el objetivo del conjunto cartagenero es el de conseguir el ascenso a final de la temporada 2025, los directivos, con el apoyo del alcalde de la ciudad Dumek Turbay, empezaron a negociar con Hernán Torres.

Sin embargo, en las últimas horas se ha dado a conocer que Torres descartó la oferta, al recibir una propuesta para volver a Millonarios, que destituyó del cargo a David González.