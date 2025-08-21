Actualizado:
Jue, 21/08/2025 - 11:57
Histórico equipo del FPC quiere a Jorge Luis Pinto como Dt: "vamos por él"
Pinto no dirige desde que salió de Unión Magdalena en el primer semestre de 2025.
Real Cartagena está en búsqueda de su nuevo director técnico, después de haber anunciado la salida del argentino Martín Cardetti, quien dejó el cargo ante los malos resultados en el Torneo Betplay.
Teniendo en cuenta que el objetivo del conjunto cartagenero es el de conseguir el ascenso a final de la temporada 2025, los directivos, con el apoyo del alcalde de la ciudad Dumek Turbay, empezaron a negociar con Hernán Torres.
Sin embargo, en las últimas horas se ha dado a conocer que Torres descartó la oferta, al recibir una propuesta para volver a Millonarios, que destituyó del cargo a David González.
Real Cartagena quiere a Jorge Luis Pinto
Este jueves 21 de agosto, Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, informó que al no poder contratar a Hernán Torres ha tomado la decisión de negociar con Jorge Luis Pinto.
“Vamos por Jorge Luis Pinto, un entrenador que conoce la categoría, la ha ganado y, además, tiene toda la experiencia internacional", dijo Turbay en declaraciones para El Universal.
El mandatario de la ciudad, que ha tenido gran injerencia en las decisiones de Real Cartagena, destacó las condiciones de Pinto.
"Su nivel le ha dado para dirigir incluso una selección Colombia de mayores, ha estado bajo presión cualquier cantidad de veces con los equipos, buscaremos mirar si es posible que nos acompañe en la intención que tenemos de ascender a finales de este año con el Real Cartagena”, agregó.
Jorge Luis Pinto, técnico con experiencia y que ya ascendió
La posibilidad de que Jorge Luis Pinto se convierta en el nuevo técnico de Real Cartagena ilusiona a la afición, teniendo en cuenta la experiencia y logros conseguidos.
En la temporada 2024, Pinto celebró el ascenso a la primera división del Fútbol Profesional Colombiano como entrenador de Unión Magdalena.
Fuente
Antena 2