Cargando contenido

Jorge Luis Pinto, Unión Magdalena 2024
Jorge Luis Pinto
Colprensa
Fútbol
Actualizado:
Jue, 21/08/2025 - 11:57

Histórico equipo del FPC quiere a Jorge Luis Pinto como Dt: "vamos por él"

Pinto no dirige desde que salió de Unión Magdalena en el primer semestre de 2025.

Real Cartagena está en búsqueda de su nuevo director técnico, después de haber anunciado la salida del argentino Martín Cardetti, quien dejó el cargo ante los malos resultados en el Torneo Betplay.

Teniendo en cuenta que el objetivo del conjunto cartagenero es el de conseguir el ascenso a final de la temporada 2025, los directivos, con el apoyo del alcalde de la ciudad Dumek Turbay, empezaron a negociar con Hernán Torres.

Sin embargo, en las últimas horas se ha dado a conocer que Torres descartó la oferta, al recibir una propuesta para volver a Millonarios, que destituyó del cargo a David González.

Lea también
Image
Deportivo Cali sumó refuerzo de último minuto

Gamero lo celebra: titular en Cali regresaría para una fecha clave

Ver más

Real Cartagena quiere a Jorge Luis Pinto

Este jueves 21 de agosto, Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, informó que al no poder contratar a Hernán Torres ha tomado la decisión de negociar con Jorge Luis Pinto.

“Vamos por Jorge Luis Pinto, un entrenador que conoce la categoría, la ha ganado y, además, tiene toda la experiencia internacional", dijo Turbay en declaraciones para El Universal.

El mandatario de la ciudad, que ha tenido gran injerencia en las decisiones de Real Cartagena, destacó las condiciones de Pinto.

"Su nivel le ha dado para dirigir incluso una selección Colombia de mayores, ha estado bajo presión cualquier cantidad de veces con los equipos, buscaremos mirar si es posible que nos acompañe en la intención que tenemos de ascender a finales de este año con el Real Cartagena”, agregó.

Lea también
Image
Hernán Torres, entrenador colombiano de fútbol

Portazo de Hernán Torres; habría descartado dirigir este equipo colombiano

Ver más

Jorge Luis Pinto, técnico con experiencia y que ya ascendió

La posibilidad de que Jorge Luis Pinto se convierta en el nuevo técnico de Real Cartagena ilusiona a la afición, teniendo en cuenta la experiencia y logros conseguidos.

En la temporada 2024, Pinto celebró el ascenso a la primera división del Fútbol Profesional Colombiano como entrenador de Unión Magdalena.

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Jorge Luis Pinto

Jorge Luis Pinto

Imagen
Real Cartagena

Real Cartagena

Imagen
Millonarios

Millonarios

Imagen
Hernán Torres

Hernán Torres

Cargando más contenidos

Fin del contenido