Actualizado:
Mié, 05/11/2025 - 09:23
Histórico goleador se rinde a James: "Es la mejor zurda que he visto"
Uno de los delanteros europeos con más técnica de la historia se deshizo en elogios hacia el 10 colombiano.
James Rodríguez es sin duda alguna uno sino el mejor jugador de la historia del futbol colombiano, si bien es cierto que pudo haber hecho más a nivel de clubes, cada vez que se ponía la camiseta amarilla se sentía una energía diferente, en clubes le costó, tuvo buenas temporadas con distintos clubes pero desde que jugó en el Bayern no logró encontrar esa continuidad que siempre se le ha pedido.
Sin embargo, en cada lugar por el que pasó, el colombiano dejó marca y ahora un gran jugador europeo fue quien salió a elogiar al 10 de la selección Colombia.
"Es la mejor zurda que vi"
En sus inicios en Europa James jugó en el Mónaco, equipo que le dio continuidad y que lo vio hacer el mejor mundial de un colombiano en la historia estando en sus filas, en ese equipo compartió vestuario con uno de los delanteros más técnicos que ha habido en Europa, Dimitar Berbatov, el delantero búlgaro que brilló en el Manchester United siempre será recordado por su técnica, no era un nueve físico, ni rápido, pero con su calidad le alcanzó y le sobró para quedar en la historia del futbol.
Pues ahora el ex jugador búlgaro fue quien se deshizo en elogios hacia el colombiano calificándolo como "la mejor zurda con la que jugué". El delantero textualmente dijo que "estuve con él en el Mónaco y es la mejor zurda con la que jugué, las asistencias que me daba y como entendía el juego es increíble".
El futuro cercano de James
Más allá de los elogios, el colombiano tiene que decidir su futuro para antes del Mundial, James vive un momento complicado con León en el que no encontró un proyecto que realmente llame la atención por lo que estaría buscando una salida para estos 6 meses previos a la copa del Mundo en un equipo más exigente y con un proyecto más ambicioso.
Fuente
Antena 2