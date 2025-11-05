Histórico goleador se rinde a James: "Es la mejor zurda que he visto"

"Es la mejor zurda que vi"

En sus inicios en Europa James jugó en el Mónaco, equipo que le dio continuidad y que lo vio hacer el mejor mundial de un colombiano en la historia estando en sus filas, en ese equipo compartió vestuario con uno de los delanteros más técnicos que ha habido en Europa, Dimitar Berbatov, el delantero búlgaro que brilló en el Manchester United siempre será recordado por su técnica, no era un nueve físico, ni rápido, pero con su calidad le alcanzó y le sobró para quedar en la historia del futbol.

Pues ahora el ex jugador búlgaro fue quien se deshizo en elogios hacia el colombiano calificándolo como "la mejor zurda con la que jugué". El delantero textualmente dijo que "estuve con él en el Mónaco y es la mejor zurda con la que jugué, las asistencias que me daba y como entendía el juego es increíble".