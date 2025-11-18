Histórico jugador de la selección nos ve como campeones del Mundo y a Lucho como balón de oro

“Colombia puede pelear la final del Mundial”: Teo Gutiérrez

En el podcast Control Dirigido, Teófilo Gutiérrez no dudó en respaldar a la Selección y sobre todo, en destacar el impacto que tiene Luis Díaz en el presente del equipo nacional. Para el delantero de Junior, la combinación del funcionamiento colectivo y la presencia de una figura mundial como el guajiro pone a Colombia en el radar de los candidatos.

“Yo veo a la Selección Colombia peleando la final porque tiene todos los argumentos. Lucho Díaz es uno de los mejores jugadores actualmente del mundo”, afirmó Teo, quien compartió camerino con el extremo en Junior, cuando este apenas empezaba su carrera.

El excapitán del club barranquillero, con 40 años y amplia experiencia internacional, ve un equipo maduro, competitivo y capaz de sostener el nivel en las grandes citas.

Luis Díaz, ¿candidato al Balón de Oro?

Teo fue más allá y aseguró que Luis Díaz no solo es determinante en Colombia, sino también en el escenario europeo. Para él, el colombiano ya está instalado en la conversación por el Balón de Oro gracias a su influencia en el Bayern Múnich y al vacío que dejó en Liverpool tras su salida.

“Obvio que sí, ¿quién más está? Está jugando en uno de los mejores equipos del mundo, el Bayern Múnich. Llegó y se adaptó rápido. El club pagó 75 millones de euros y quedó corto”, señaló.

Teo destacó el negocio que hizo el conjunto alemán, su importancia en el funcionamiento ofensivo del equipo y la manera en que el colombiano ha respondido a la presión de jugar en una institución de élite. Los números respaldan su opinión, Lucho Díaz suma 11 goles en 17 partidos, un registro notable para un extremo.

Mientras tanto, Néstor Lorenzo sigue atento al rendimiento del guajiro, confiando en que mantenga este nivel de cara a la Copa del Mundo 2026, donde será una de las grandes figuras a seguir.